https://ria.ru/20220302/swift-1776077539.html
ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT
ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT - РИА Новости, 02.03.2022
ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT
Еврокомиссия (ЕК) готова предлагать исключение дополнительных российских банков из системы SWIFT в короткие сроки при необходимости, говорится в ее... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:26
2022-03-02T16:26
2022-03-02T16:26
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
swift
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) готова предлагать исключение дополнительных российских банков из системы SWIFT в короткие сроки при необходимости, говорится в ее пресс-релизе."В зависимости от поведения России, комиссия готова в короткие сроки добавить новые российские банки", - говорится в релизе по теме SWIFT.Еврокомиссия предлагает на рассмотрение странам ЕС возможные ограничительные меры, решения принимают представители стран, для вступления в силу оно должно быть единогласным.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, swift, еврокомиссия
ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT
ЕК заявила о готовности оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT