Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/swift-1776077539.html
ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT
ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT - РИА Новости, 02.03.2022
ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT
Еврокомиссия (ЕК) готова предлагать исключение дополнительных российских банков из системы SWIFT в короткие сроки при необходимости, говорится в ее... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:26
2022-03-02T16:26
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
swift
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_0:55:2933:1705_1920x0_80_0_0_b595351d4f94ec446485e444b0195aca.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) готова предлагать исключение дополнительных российских банков из системы SWIFT в короткие сроки при необходимости, говорится в ее пресс-релизе."В зависимости от поведения России, комиссия готова в короткие сроки добавить новые российские банки", - говорится в релизе по теме SWIFT.Еврокомиссия предлагает на рассмотрение странам ЕС возможные ограничительные меры, решения принимают представители стран, для вступления в силу оно должно быть единогласным.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b2b7c7a1bb0a1a14b36531d9e162112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, swift, еврокомиссия
16:26 02.03.2022
 
ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT

ЕК заявила о готовности оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) готова предлагать исключение дополнительных российских банков из системы SWIFT в короткие сроки при необходимости, говорится в ее пресс-релизе.
"В зависимости от поведения России, комиссия готова в короткие сроки добавить новые российские банки", - говорится в релизе по теме SWIFT.
Еврокомиссия предлагает на рассмотрение странам ЕС возможные ограничительные меры, решения принимают представители стран, для вступления в силу оно должно быть единогласным.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияSWIFTЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала