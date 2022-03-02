https://ria.ru/20220302/swift-1776077539.html

ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT

ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT - РИА Новости, 02.03.2022

ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT

Еврокомиссия (ЕК) готова предлагать исключение дополнительных российских банков из системы SWIFT в короткие сроки при необходимости, говорится в ее... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:26

2022-03-02T16:26

2022-03-02T16:26

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

swift

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_0:55:2933:1705_1920x0_80_0_0_b595351d4f94ec446485e444b0195aca.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) готова предлагать исключение дополнительных российских банков из системы SWIFT в короткие сроки при необходимости, говорится в ее пресс-релизе."В зависимости от поведения России, комиссия готова в короткие сроки добавить новые российские банки", - говорится в релизе по теме SWIFT.Еврокомиссия предлагает на рассмотрение странам ЕС возможные ограничительные меры, решения принимают представители стран, для вступления в силу оно должно быть единогласным.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, swift, еврокомиссия