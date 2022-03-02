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Иностранных студентов не дискриминируют в России, заявила сенатор
Иностранных студентов не дискриминируют в России, заявила сенатор - РИА Новости, 02.03.2022
Иностранных студентов не дискриминируют в России, заявила сенатор
В отличие от зарубежья, в России ни одной жалобы от иностранных студентов не поступало, все стипендии сохраняются, сообщила глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:15
2022-03-02T19:15
россия
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В отличие от зарубежья, в России ни одной жалобы от иностранных студентов не поступало, все стипендии сохраняются, сообщила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова."В отличие от наших зарубежных партнеров, в России никакого давления, никакого изменения отношения, ни одной жалобы от иностранных студентов, которых сегодня обучается на территории Российской Федерации 340 тысяч, не поступает", - сказала политик в эфире телеканала "Вместе-РФ".Она отметила, что "все стипендии для иностранных студентов сохраняются, даже единичных жалоб ни в один из вузов не поступало, это официальная информация".Гумерова также сообщила, что для студентов, отчисленных из зарубежных вузов, есть возможности продолжить обучение в России. Процедура оформления займет не более 20 дней.Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отметила, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
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россия, общество
19:15 02.03.2022
 
Иностранных студентов не дискриминируют в России, заявила сенатор

Сенатор Гумерова: иностранные студенты в России не испытывают никакого давления

© Фото : предоставлено пресс-службой Томского государственного университетаИностранные студенты Томского государственного университета
Иностранные студенты Томского государственного университета - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Томского государственного университета
Иностранные студенты Томского государственного университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В отличие от зарубежья, в России ни одной жалобы от иностранных студентов не поступало, все стипендии сохраняются, сообщила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.
"В отличие от наших зарубежных партнеров, в России никакого давления, никакого изменения отношения, ни одной жалобы от иностранных студентов, которых сегодня обучается на территории Российской Федерации 340 тысяч, не поступает", - сказала политик в эфире телеканала "Вместе-РФ".
Она отметила, что "все стипендии для иностранных студентов сохраняются, даже единичных жалоб ни в один из вузов не поступало, это официальная информация".
Гумерова также сообщила, что для студентов, отчисленных из зарубежных вузов, есть возможности продолжить обучение в России. Процедура оформления займет не более 20 дней.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отметила, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
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