Иностранных студентов не дискриминируют в России, заявила сенатор
Сенатор Гумерова: иностранные студенты в России не испытывают никакого давления
© Фото : предоставлено пресс-службой Томского государственного университетаИностранные студенты Томского государственного университета
© Фото : предоставлено пресс-службой Томского государственного университета
Иностранные студенты Томского государственного университета
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В отличие от зарубежья, в России ни одной жалобы от иностранных студентов не поступало, все стипендии сохраняются, сообщила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.
Она отметила, что "все стипендии для иностранных студентов сохраняются, даже единичных жалоб ни в один из вузов не поступало, это официальная информация".
Гумерова также сообщила, что для студентов, отчисленных из зарубежных вузов, есть возможности продолжить обучение в России. Процедура оформления займет не более 20 дней.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отметила, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.