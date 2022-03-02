https://ria.ru/20220302/studenty-1776118731.html

Иностранных студентов не дискриминируют в России, заявила сенатор

Иностранных студентов не дискриминируют в России, заявила сенатор - РИА Новости, 02.03.2022

Иностранных студентов не дискриминируют в России, заявила сенатор

В отличие от зарубежья, в России ни одной жалобы от иностранных студентов не поступало, все стипендии сохраняются, сообщила глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:15

2022-03-02T19:15

2022-03-02T19:15

россия

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В отличие от зарубежья, в России ни одной жалобы от иностранных студентов не поступало, все стипендии сохраняются, сообщила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова."В отличие от наших зарубежных партнеров, в России никакого давления, никакого изменения отношения, ни одной жалобы от иностранных студентов, которых сегодня обучается на территории Российской Федерации 340 тысяч, не поступает", - сказала политик в эфире телеканала "Вместе-РФ".Она отметила, что "все стипендии для иностранных студентов сохраняются, даже единичных жалоб ни в один из вузов не поступало, это официальная информация".Гумерова также сообщила, что для студентов, отчисленных из зарубежных вузов, есть возможности продолжить обучение в России. Процедура оформления займет не более 20 дней.Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отметила, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, общество