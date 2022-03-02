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Несколько студентов получили ранения при нападении в университете Ле-Мана
Несколько студентов получили ранения при нападении в университете Ле-Мана - РИА Новости, 02.03.2022
Несколько студентов получили ранения при нападении в университете Ле-Мана
Несколько студентов получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины в университете Ле-Мана во Франции, нападавший задержан, сообщает газета... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:45
2022-03-02T18:02
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франция
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ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Несколько студентов получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины в университете Ле-Мана во Франции, нападавший задержан, сообщает газета Ouest France.Отмечается, что нападение произошло в среду около 13.30 (15.30 мск). На место прибыли сотрудники полиции и спасатели.По данным полиции, как минимум четыре студента были ранены. Предполагаемый нападавший задержан полицией около 14.00 (16.00 мск). Мужчина, ворвавшийся в университет, был высокого роста, в длинном черном пальто и с палкой в руке. Нападение произошло на филологическом факультете университета Ле-Мана, отмечает издание.
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в мире, париж, франция
17:45 02.03.2022 (обновлено: 18:02 02.03.2022)
 
Несколько студентов получили ранения при нападении в университете Ле-Мана

Несколько студентов получили ранения при нападении в университете французского Ле-Мана

© AFP 2022 / Jean-Philippe KsiazekАвтомобиль полиции во Франции
Автомобиль полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek
Автомобиль полиции во Франции
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ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Несколько студентов получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины в университете Ле-Мана во Франции, нападавший задержан, сообщает газета Ouest France.
Отмечается, что нападение произошло в среду около 13.30 (15.30 мск). На место прибыли сотрудники полиции и спасатели.
По данным полиции, как минимум четыре студента были ранены. Предполагаемый нападавший задержан полицией около 14.00 (16.00 мск). Мужчина, ворвавшийся в университет, был высокого роста, в длинном черном пальто и с палкой в руке. Нападение произошло на филологическом факультете университета Ле-Мана, отмечает издание.
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