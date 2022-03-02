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СМИ: индийские студенты заявили о насилии со стороны украинских военных

СМИ: индийские студенты заявили о насилии со стороны украинских военных - РИА Новости, 02.03.2022

СМИ: индийские студенты заявили о насилии со стороны украинских военных

Иностранные студенты из Индии, которые пытаются покинуть украинскую территорию, сталкиваются со случаями насилия и нападениями со стороны украинских военных на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:32

2022-03-02T11:32

2022-03-02T11:32

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Иностранные студенты из Индии, которые пытаются покинуть украинскую территорию, сталкиваются со случаями насилия и нападениями со стороны украинских военных на границе Украины с западными странами, пишут индийские СМИ."Нас остановили на границе почти на восемь часов без причины. Украинская армия внезапно стала жестокой. Они начали избивать людей, особенно индийцев. Они использовали дубинки, электрошокеры и даже стреляли в воздух. Это было ужасающее зрелище, которое я никогда не забуду", - сказала учившаяся на Украине на медика 19-летняя Аша изданию Indian Express.Издание отмечает, что имя студентки изменено по соображениям безопасности. Газета пишет, что девушка была среди "среди сотен индийских студентов, которых избивали, пытали и преследовали".Ее друзья также просили не называть их имен и сообщили индийским СМИ, что были ранены на границе. Студенты сказали, что их держали почти в положении заложников на морозе и отказывали в еде, воде, крове или безопасном проходе. Они заявили СМИ, что пограничники издевались над ними из-за того, что Индия воздержалась от голосования против России в СБ ООН.Студент-медик Ранголи Радж сообщила индийским СМИ, что их остановили на контрольно-пропускном пункте украинские пограничники и попросили поиграть в "охотничью игру". "Они сказали, что если мы победим, они пропустят нас. Если мы этого не сделаем, нам придется остаться в стороне. Когда мы отказались, полицейские пытали индийского студента. У него астма. Украинские полицейские сказали, что всех нас будут пытать, если мы не будем следовать их приказам", - сказала она изданию Times of India.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, совет безопасности оон, россия, индия