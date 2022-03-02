https://ria.ru/20220302/stavki-1775963645.html

Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам

Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам - РИА Новости, 02.03.2022

Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам

Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам — теперь максимальная доходность по депозитам в рублях составляет 21 процент. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T07:02

2022-03-02T07:02

2022-03-02T09:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

санкции в отношении россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам — теперь максимальная доходность по депозитам в рублях составляет 21 процент."Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21 процент на срок от одного до трех месяцев. Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20 процентов", — говорится в релизе.В валюте банк предлагает четыре процента годовых от тысячи долларов, пять процентов — от 10 тысяч и шесть процентов — от 100 тысяч долларов.Это уже второе подряд повышение ставок после того, как 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых (это максимум за всю историю). Накануне Сбербанк объявил, что рублевые депозиты можно разместить под 18 процентов, в долларах — под пять процентов, в евро — под 3,5 процента.Увеличил ставки и ВТБ. Здесь максимальная доходность по рублевым вкладам составит 21 процент, в долларах — восемь процентов, в евро — семь. Ранее о подобных мерах объявили и другие банки. Так, в Альфа-банке и Московском кредитном банке по вкладам можно получить до 20 процентов годовых, в Промсвязьбанке — до 18,5 процента, а в Совкомбанке — до 23 процентов.

https://ria.ru/20220302/sotrudnichestvo-1775963192.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, санкции в отношении россии, москва