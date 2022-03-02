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Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам
Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам - РИА Новости, 02.03.2022
Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам
Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам — теперь максимальная доходность по депозитам в рублях составляет 21 процент. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T07:02
2022-03-02T09:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам — теперь максимальная доходность по депозитам в рублях составляет 21 процент."Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21 процент на срок от одного до трех месяцев. Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20 процентов", — говорится в релизе.В валюте банк предлагает четыре процента годовых от тысячи долларов, пять процентов — от 10 тысяч и шесть процентов — от 100 тысяч долларов.Это уже второе подряд повышение ставок после того, как 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых (это максимум за всю историю). Накануне Сбербанк объявил, что рублевые депозиты можно разместить под 18 процентов, в долларах — под пять процентов, в евро — под 3,5 процента.Увеличил ставки и ВТБ. Здесь максимальная доходность по рублевым вкладам составит 21 процент, в долларах — восемь процентов, в евро — семь. Ранее о подобных мерах объявили и другие банки. Так, в Альфа-банке и Московском кредитном банке по вкладам можно получить до 20 процентов годовых, в Промсвязьбанке — до 18,5 процента, а в Совкомбанке — до 23 процентов.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, санкции в отношении россии, москва
07:02 02.03.2022 (обновлено: 09:25 02.03.2022)
 
Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам

В Сбербанке и ВТБ максимальные ставки выросли до 21 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам — теперь максимальная доходность по депозитам в рублях составляет 21 процент.
"Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21 процент на срок от одного до трех месяцев. Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20 процентов", — говорится в релизе.
В валюте банк предлагает четыре процента годовых от тысячи долларов, пять процентов — от 10 тысяч и шесть процентов — от 100 тысяч долларов.
Это уже второе подряд повышение ставок после того, как 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых (это максимум за всю историю). Накануне Сбербанк объявил, что рублевые депозиты можно разместить под 18 процентов, в долларах — под пять процентов, в евро — под 3,5 процента.
Увеличил ставки и ВТБ. Здесь максимальная доходность по рублевым вкладам составит 21 процент, в долларах — восемь процентов, в евро — семь.
Ранее о подобных мерах объявили и другие банки. Так, в Альфа-банке и Московском кредитном банке по вкладам можно получить до 20 процентов годовых, в Промсвязьбанке — до 18,5 процента, а в Совкомбанке — до 23 процентов.
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