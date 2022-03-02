https://ria.ru/20220302/stavki-1775963645.html
Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам
Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам - РИА Новости, 02.03.2022
Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам
Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам — теперь максимальная доходность по депозитам в рублях составляет 21 процент. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T07:02
2022-03-02T07:02
2022-03-02T09:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
санкции в отношении россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам — теперь максимальная доходность по депозитам в рублях составляет 21 процент."Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21 процент на срок от одного до трех месяцев. Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20 процентов", — говорится в релизе.В валюте банк предлагает четыре процента годовых от тысячи долларов, пять процентов — от 10 тысяч и шесть процентов — от 100 тысяч долларов.Это уже второе подряд повышение ставок после того, как 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых (это максимум за всю историю). Накануне Сбербанк объявил, что рублевые депозиты можно разместить под 18 процентов, в долларах — под пять процентов, в евро — под 3,5 процента.Увеличил ставки и ВТБ. Здесь максимальная доходность по рублевым вкладам составит 21 процент, в долларах — восемь процентов, в евро — семь. Ранее о подобных мерах объявили и другие банки. Так, в Альфа-банке и Московском кредитном банке по вкладам можно получить до 20 процентов годовых, в Промсвязьбанке — до 18,5 процента, а в Совкомбанке — до 23 процентов.
https://ria.ru/20220302/sotrudnichestvo-1775963192.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_e0f12cb28d2ff9d2af687ffb1f0178fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, санкции в отношении россии, москва
07:02 02.03.2022 (обновлено: 09:25 02.03.2022)
Сбербанк и ВТБ вновь повысили ставки по вкладам
В Сбербанке и ВТБ максимальные ставки выросли до 21 процента