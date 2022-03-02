https://ria.ru/20220302/stavka-1776041325.html

Российские банки снова подняли ставки по вкладам

Российские банки снова подняли ставки по вкладам - РИА Новости, 02.03.2022

Российские банки снова подняли ставки по вкладам

Российские банки после недавнего повышения ставок по вкладам вновь подняли их, максимальная доходность остается на уровне 23% годовых, следует из информации на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:01

2022-03-02T14:01

2022-03-02T14:01

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские банки после недавнего повышения ставок по вкладам вновь подняли их, максимальная доходность остается на уровне 23% годовых, следует из информации на сайтах кредитных организаций.ЦБ РФ в понедельник экстренно увеличил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых.Ранее во вторник ВТБ повысил ставки по вкладам: максимальная доходность по депозитам в рублях теперь составляет 21%, в долларах - 8%, в евро - 7%. До этого банк повышал ставки в понедельник.В среду Новикомбанк, опорный банк Ростеха, увеличил ставки по всем видам вкладов, в том числе валютным. Ставки по разным видам рублевых депозитов достигают от 17% до 22% годовых. В евро от 2% до 3,1% в зависимости от вида, в долларах ставки от 3,5% до 5% годовых.Максимальная ставка в Сбербанке также была вновь повышена - с 18% до 21,18% годовых. В ПСБ ставка по вкладам выросла на 2,5 процентного пункта, до 21%. Газпромбанк еще раз увеличил доходность рублевых вкладов - с 18,2% до 20,3%.Ставки по вкладам увеличили и в "Абсолют банке" - до 20% годовых, рост составил 3 процентных пункта. Также ставка по рублевым вкладам стала выше в банке "Открытие", где достигла 18,2% годовых. Кроме того, максимальную доходность по своими вкладам решили увеличить Россельхозбанк - до 20% годовых, Райффайзенбанк - до 15%, Росбанк и "Тинькофф банк"- до 18%.Самая высокая ставка сохраняется в Совкомбанке - на уровне 23%. На прежнем уровне максимальные ставки по депозитам остались в банке "Зенит" (20,5%), "Альфа банке" (20%), МКБ (20%), "Почта банке" (18%), банке "Уралсиб" (17%), а также в "Юникредит банке" (9,25%).

https://ria.ru/20220302/sotrudnichestvo-1775963192.html

https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775861337.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), газпромбанк, совкомбанк, сбербанк россии, втб