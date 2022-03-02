https://ria.ru/20220302/statya-1776141368.html

Ермак написал статью для NYT, находясь в бункере рядом с Зеленским

Ермак написал статью для NYT, находясь в бункере рядом с Зеленским - РИА Новости, 02.03.2022

Ермак написал статью для NYT, находясь в бункере рядом с Зеленским

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что написал статью-обращение для газеты New York Times, находясь в бункере рядом с Зеленским. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:43

2022-03-02T21:43

2022-03-02T21:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

россия

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что написал статью-обращение для газеты New York Times, находясь в бункере рядом с Зеленским.Во вторник корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил, что он интервьюировал Зеленского в подвальных помещениях некоего здания в центре Киева."Я пишу это обращение из бункера в столице (Украины), рядом со мной президент Владимир Зеленский", - написал Ермак в своей статье для газеты.Публикация Ермака посвящена специальной операции России на Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/pomosch-1776140207.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775912689.html

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украина

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, россия, украина