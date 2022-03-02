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Туризм
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СМИ: США закроют воздушное пространство для российских самолетов
СМИ: США закроют воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 02.03.2022
СМИ: США закроют воздушное пространство для российских самолетов
США в ближайшие сутки планируют объявить о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T03:00
2022-03-02T10:28
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США в ближайшие сутки планируют объявить о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с военной операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
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в мире, сша, россия, украина, новости - туризм
03:00 02.03.2022 (обновлено: 10:28 02.03.2022)
 
СМИ: США закроют воздушное пространство для российских самолетов

WSJ: США планируют объявить о закрытии воздушного пространства для российских самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США в ближайшие сутки планируют объявить о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Ожидается, что указ, запрещающий самолетам, принадлежащим и эксплуатируемым Россией, летать в воздушном пространстве США, будет издан в ближайшие 24 часа", - пишет издание.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с военной операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
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