https://ria.ru/20220302/ssha-1775956733.html

СМИ: США закроют воздушное пространство для российских самолетов

СМИ: США закроют воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 02.03.2022

СМИ: США закроют воздушное пространство для российских самолетов

США в ближайшие сутки планируют объявить о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T03:00

2022-03-02T03:00

2022-03-02T10:28

в мире

сша

россия

украина

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США в ближайшие сутки планируют объявить о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с военной операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.

https://ria.ru/20220301/soglasheniya-1775714563.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, сша, россия, украина, новости - туризм