"Роскосмос": для работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять
"Роскосмос": для корректной работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять
© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Без пополнения группировки спутников OneWeb вся система полноценно работать не будет, заявляет в среду "Роскосмос".
Ранее в тот же день глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что если оператор системы до 21.30 4 марта не представит гарантии, что аппараты не будут применяться в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" с очередной партией уберут со старта.
"Иных средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb в ближайшей перспективе не предвидится, а без пополнения группировки невозможно полноценное функционирование системы. При этом российская сторона готова выполнить свои обязательства при предоставлении инозаказчиком соответствующих юридических гарантий", - говорится в релизе.
По заявлению "Роскосмоса", имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации.
Сейчас на орбите находятся 428 спутников OneWeb. В субботу, 5 марта, должен состояться очередной запуск с Байконура 36 аппаратов.