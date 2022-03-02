https://ria.ru/20220302/sputniki-1776060575.html

"Роскосмос": для работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять

"Роскосмос": для работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять - РИА Новости, 02.03.2022

"Роскосмос": для работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять

Без пополнения группировки спутников OneWeb вся система полноценно работать не будет, заявляет в среду "Роскосмос". РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:14

2022-03-02T15:14

2022-03-02T15:14

космос - риа наука

дмитрий рогозин

байконур (город)

oneweb

роскосмос

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Без пополнения группировки спутников OneWeb вся система полноценно работать не будет, заявляет в среду "Роскосмос".Ранее в тот же день глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что если оператор системы до 21.30 4 марта не представит гарантии, что аппараты не будут применяться в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" с очередной партией уберут со старта."Иных средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb в ближайшей перспективе не предвидится, а без пополнения группировки невозможно полноценное функционирование системы. При этом российская сторона готова выполнить свои обязательства при предоставлении инозаказчиком соответствующих юридических гарантий", - говорится в релизе.По заявлению "Роскосмоса", имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации.Сейчас на орбите находятся 428 спутников OneWeb. В субботу, 5 марта, должен состояться очередной запуск с Байконура 36 аппаратов.

https://ria.ru/20220301/rogozin-1775939344.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, байконур (город), oneweb, роскосмос