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"Роскосмос": для работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять
"Роскосмос": для работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять - РИА Новости, 02.03.2022
"Роскосмос": для работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять
Без пополнения группировки спутников OneWeb вся система полноценно работать не будет, заявляет в среду "Роскосмос". РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:14
2022-03-02T15:14
космос - риа наука
дмитрий рогозин
байконур (город)
oneweb
роскосмос
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Без пополнения группировки спутников OneWeb вся система полноценно работать не будет, заявляет в среду "Роскосмос".Ранее в тот же день глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что если оператор системы до 21.30 4 марта не представит гарантии, что аппараты не будут применяться в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" с очередной партией уберут со старта."Иных средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb в ближайшей перспективе не предвидится, а без пополнения группировки невозможно полноценное функционирование системы. При этом российская сторона готова выполнить свои обязательства при предоставлении инозаказчиком соответствующих юридических гарантий", - говорится в релизе.По заявлению "Роскосмоса", имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации.Сейчас на орбите находятся 428 спутников OneWeb. В субботу, 5 марта, должен состояться очередной запуск с Байконура 36 аппаратов.
https://ria.ru/20220301/rogozin-1775939344.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, байконур (город), oneweb, роскосмос
15:14 02.03.2022
 
"Роскосмос": для работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять

"Роскосмос": для корректной работы системы спутников OneWeb необходимо ее пополнять

© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1б с британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Без пополнения группировки спутников OneWeb вся система полноценно работать не будет, заявляет в среду "Роскосмос".
Ранее в тот же день глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что если оператор системы до 21.30 4 марта не представит гарантии, что аппараты не будут применяться в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" с очередной партией уберут со старта.
"Иных средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb в ближайшей перспективе не предвидится, а без пополнения группировки невозможно полноценное функционирование системы. При этом российская сторона готова выполнить свои обязательства при предоставлении инозаказчиком соответствующих юридических гарантий", - говорится в релизе.
По заявлению "Роскосмоса", имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации.
Сейчас на орбите находятся 428 спутников OneWeb. В субботу, 5 марта, должен состояться очередной запуск с Байконура 36 аппаратов.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 22:14
Рогозин заявил о новых приоритетах "Роскосмоса" в условиях санкций
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинБайконур (город)OneWebРоскосмос
 
 
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