https://ria.ru/20220302/sputniki-1776027147.html

"Роскосмос" не вернет деньги OneWeb, если ее спутники не запустят 5 марта

"Роскосмос" не вернет деньги OneWeb, если ее спутники не запустят 5 марта - РИА Новости, 02.03.2022

"Роскосмос" не вернет деньги OneWeb, если ее спутники не запустят 5 марта

"Роскосмос" не вернет деньги за контракт компании OneWeb, если предстоящий запуск ее спутников с Байконура не состоится, заявил генеральный директор компании... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:02

2022-03-02T13:02

2022-03-02T13:35

космос - риа наука

космос

oneweb

роскосмос

французская гвиана

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Роскосмос" не вернет деньги за контракт компании OneWeb, если предстоящий запуск ее спутников с Байконура не состоится, заявил генеральный директор компании Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее российская сторона предупредила OneWeb о том, что если до 21:30 4 марта не получит гарантии неприменения этих аппаратов в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" уберут со старта, а сами спутники демонтируют.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания планирует к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.Для выведения аппаратов на орбиту планируется шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.Ранее сообщалось, что в связи с международной обстановкой, OneWeb еще не решила, будет ли отложен пуск спутников с Байконура 5 марта. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что готова продолжать исполнять договорные обязательства, и осуществляет подготовку к пуску.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/roskosmos-1776013033.html

https://ria.ru/20220301/rogozin-1775939344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, космос, oneweb, роскосмос, французская гвиана, дмитрий рогозин