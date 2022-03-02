https://ria.ru/20220302/sputniki-1776027147.html
"Роскосмос" не вернет деньги OneWeb, если ее спутники не запустят 5 марта
"Роскосмос" не вернет деньги OneWeb, если ее спутники не запустят 5 марта - РИА Новости, 02.03.2022
"Роскосмос" не вернет деньги OneWeb, если ее спутники не запустят 5 марта
"Роскосмос" не вернет деньги за контракт компании OneWeb, если предстоящий запуск ее спутников с Байконура не состоится, заявил генеральный директор компании... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:02
2022-03-02T13:02
2022-03-02T13:35
космос - риа наука
космос
oneweb
роскосмос
французская гвиана
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Роскосмос" не вернет деньги за контракт компании OneWeb, если предстоящий запуск ее спутников с Байконура не состоится, заявил генеральный директор компании Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее российская сторона предупредила OneWeb о том, что если до 21:30 4 марта не получит гарантии неприменения этих аппаратов в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" уберут со старта, а сами спутники демонтируют.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания планирует к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.Для выведения аппаратов на орбиту планируется шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.Ранее сообщалось, что в связи с международной обстановкой, OneWeb еще не решила, будет ли отложен пуск спутников с Байконура 5 марта. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что готова продолжать исполнять договорные обязательства, и осуществляет подготовку к пуску.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/roskosmos-1776013033.html
https://ria.ru/20220301/rogozin-1775939344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, космос, oneweb, роскосмос, французская гвиана, дмитрий рогозин
13:02 02.03.2022 (обновлено: 13:35 02.03.2022)
"Роскосмос" не вернет деньги OneWeb, если ее спутники не запустят 5 марта
Рогозин: "Роскосмос" не вернет деньги OneWeb, если спутники этой компании не запустят
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
"Роскосмос" не вернет деньги за контракт компании OneWeb, если предстоящий запуск ее спутников с Байконура не состоится, заявил генеральный директор компании Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24"
.
Ранее российская сторона предупредила OneWeb о том, что если до 21:30 4 марта не получит гарантии неприменения этих аппаратов в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" уберут со старта, а сами спутники демонтируют.
"Контракт оплачен в полной мере, мы деньги за него получили. В силу форс-мажорных обстоятельств, которые возникли в результате агрессивной политики Запада и санкций, которые применялись в отношении России, эти деньги останутся в России", — пояснил Рогозин.
Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания планирует к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
Для выведения аппаратов на орбиту планируется шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Ранее сообщалось, что в связи с международной обстановкой, OneWeb еще не решила, будет ли отложен пуск спутников с Байконура 5 марта. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что готова продолжать исполнять договорные обязательства, и осуществляет подготовку к пуску.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины
. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря
и блокировали Мариуполь
. Российские военные также взяли под контроль Херсон.