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Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками
Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками - РИА Новости, 02.03.2022
Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опроверг фейки о потере связи с российскими спутниками из-за хакерской атаки. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:28
2022-03-02T11:07
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опроверг фейки о потере связи с российскими спутниками из-за хакерской атаки."Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме", — написал он в Twitter.Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что некая хакерская группа NB65, связанная с группировкой Anonymous, взломала связь "Роскосмоса" с российскими спутниками.При этом накануне хакеры Killnet опубликовали видео, в котором заявили о взломе сайта группировки AnonymousПозднее Рогозин отметил, что по упомянутому в фейковых заявлениях адресу 192.156.1.1 находится открытая тестовая версия системы мониторинга транспорта, которая не имеет никакого отношения к управлению космическими аппаратами."Атака была своевременно обнаружена в автоматическом режиме и пресечена. Видимо, украинские хакеры занимаются очковтирательством и приписками в отчетах своим заокеанским спонсорам", - добавил он.
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дмитрий рогозин, роскосмос, anonymous
09:28 02.03.2022 (обновлено: 11:07 02.03.2022)
 
Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками

Глава Роскосмоса Рогозин опроверг данные о потери связи со спутниками из-за атаки хакеров

© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровПриборно-агрегатный отсек грузового корабля "Прогресс М-УМ", отстыковавшийся от МКС
Приборно-агрегатный отсек грузового корабля Прогресс М-УМ, отстыковавшийся от МКС - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опроверг фейки о потере связи с российскими спутниками из-за хакерской атаки.
"Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме", — написал он в Twitter.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что некая хакерская группа NB65, связанная с группировкой Anonymous, взломала связь "Роскосмоса" с российскими спутниками.
При этом накануне хакеры Killnet опубликовали видео, в котором заявили о взломе сайта группировки Anonymous
Позднее Рогозин отметил, что по упомянутому в фейковых заявлениях адресу 192.156.1.1 находится открытая тестовая версия системы мониторинга транспорта, которая не имеет никакого отношения к управлению космическими аппаратами.
"Атака была своевременно обнаружена в автоматическом режиме и пресечена. Видимо, украинские хакеры занимаются очковтирательством и приписками в отчетах своим заокеанским спонсорам", - добавил он.
 
Дмитрий РогозинРоскосмосAnonymous
 
 
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