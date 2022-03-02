https://ria.ru/20220302/sputniki-1775974868.html
Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками
Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками - РИА Новости, 02.03.2022
Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опроверг фейки о потере связи с российскими спутниками из-за хакерской атаки. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:28
2022-03-02T09:28
2022-03-02T11:07
дмитрий рогозин
роскосмос
anonymous
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опроверг фейки о потере связи с российскими спутниками из-за хакерской атаки."Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме", — написал он в Twitter.Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что некая хакерская группа NB65, связанная с группировкой Anonymous, взломала связь "Роскосмоса" с российскими спутниками.При этом накануне хакеры Killnet опубликовали видео, в котором заявили о взломе сайта группировки AnonymousПозднее Рогозин отметил, что по упомянутому в фейковых заявлениях адресу 192.156.1.1 находится открытая тестовая версия системы мониторинга транспорта, которая не имеет никакого отношения к управлению космическими аппаратами."Атака была своевременно обнаружена в автоматическом режиме и пресечена. Видимо, украинские хакеры занимаются очковтирательством и приписками в отчетах своим заокеанским спонсорам", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, роскосмос, anonymous
09:28 02.03.2022 (обновлено: 11:07 02.03.2022)
Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками
Глава Роскосмоса Рогозин опроверг данные о потери связи со спутниками из-за атаки хакеров
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опроверг
фейки о потере связи с российскими спутниками из-за хакерской атаки.
"Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме", — написал он в Twitter.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что некая хакерская группа NB65, связанная с группировкой Anonymous
, взломала связь "Роскосмоса
" с российскими спутниками.
При этом накануне хакеры Killnet опубликовали видео, в котором заявили о взломе сайта группировки Anonymous
Позднее Рогозин отметил, что по упомянутому в фейковых заявлениях адресу 192.156.1.1 находится открытая тестовая версия системы мониторинга транспорта, которая не имеет никакого отношения к управлению космическими аппаратами.
"Атака была своевременно обнаружена в автоматическом режиме и пресечена. Видимо, украинские хакеры занимаются очковтирательством и приписками в отчетах своим заокеанским спонсорам", - добавил он.