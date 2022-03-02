12:20 02.03.2022 (обновлено: 12:37 02.03.2022)
Рогозин назвал попытки вывести из строя российские спутники casus belli
Глава "Роскосмоса" Рогозин назвал попытки вывести из строя российские спутники casus belli
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Выведение спутников из строя – это casus belli, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после атаки хакеров на российский Центр управления полетами.
"Хочу предупредить тех, кто пытается этим заниматься, что это – преступление, которое должно очень жестко наказано, потому что выведение из дежурства космической группировки любой страны – это так называемый casus belli, то есть повод к войне", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, корпорация будет искать виновных в этих атаках, передавать данные о них спецслужбам для возбуждения уголовных дел.
До этого он отметил, что попытки взлома были, однако система безопасности "Роскосмоса" смогла их отразить.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что хакерская группа NB65, связанная с сетью Anonymous, якобы успешно взломала связь "Роскосмоса" с российскими спутниками. Позднее Рогозин отметил, что по упомянутому в фейковых заявлениях адресу 192.156.1.1 находится открытая тестовая версия системы мониторинга транспорта, которая не имеет никакого отношения к управлению космическими аппаратами.