https://ria.ru/20220302/sputnik-1776014156.html

Рогозин назвал попытки вывести из строя российские спутники casus belli

Рогозин назвал попытки вывести из строя российские спутники casus belli - РИА Новости, 02.03.2022

Рогозин назвал попытки вывести из строя российские спутники casus belli

Выведение спутников из строя – это casus belli, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после атаки хакеров на российский Центр управления полетами. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:20

2022-03-02T12:20

2022-03-02T12:37

космос - риа наука

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роскосмос

технологии

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Выведение спутников из строя – это casus belli, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после атаки хакеров на российский Центр управления полетами."Хочу предупредить тех, кто пытается этим заниматься, что это – преступление, которое должно очень жестко наказано, потому что выведение из дежурства космической группировки любой страны – это так называемый casus belli, то есть повод к войне", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, корпорация будет искать виновных в этих атаках, передавать данные о них спецслужбам для возбуждения уголовных дел.До этого он отметил, что попытки взлома были, однако система безопасности "Роскосмоса" смогла их отразить.Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что хакерская группа NB65, связанная с сетью Anonymous, якобы успешно взломала связь "Роскосмоса" с российскими спутниками. Позднее Рогозин отметил, что по упомянутому в фейковых заявлениях адресу 192.156.1.1 находится открытая тестовая версия системы мониторинга транспорта, которая не имеет никакого отношения к управлению космическими аппаратами.

https://ria.ru/20220302/sputniki-1775974868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, технологии, дмитрий рогозин