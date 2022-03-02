В "Современнике" прошла премьера спектакля "Интуиция" по пьесе Цыпкина

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Интуиция" режиссера Данила Чащина."Наш последний день здесь и первый Там. Каким он будет? Кто нас Там встретит? О чем мы будем говорить? Александр Цыпкин и Константин Хабенский задались этими вопросами — так появилась пьеса "Интуиция", — рассказывается в описании постановки.Спектакль состоит из 13 монологов о последнем мгновении перед смертью. В них представлены "нелепые, странные и ужасно горькие человеческие истории". Герои оказываются в пространстве, напоминающее чистилище Данте Алигьери. Именно там решится, куда они попадут. У зрителей тоже есть возможность повлиять на судьбу персонажей — во время спектакля можно проголосовать онлайн и выбрать персонажа, который заслуживает еще один шанс прожить свой последний день. Художественный руководитель проекта — Константин Хабенский. В поставке участвуют Сережа Аполлонов, Алена Бабенко, Степан Белозеров, Владислав Ветров, Илья Древнов и другие.
"Наш последний день здесь и первый Там. Каким он будет? Кто нас Там встретит? О чем мы будем говорить? Александр Цыпкин и Константин Хабенский задались этими вопросами — так появилась пьеса "Интуиция", — рассказывается в описании постановки.
Спектакль состоит из 13 монологов о последнем мгновении перед смертью. В них представлены "нелепые, странные и ужасно горькие человеческие истории".
Герои оказываются в пространстве, напоминающее чистилище Данте Алигьери. Именно там решится, куда они попадут. У зрителей тоже есть возможность повлиять на судьбу персонажей — во время спектакля можно проголосовать онлайн и выбрать персонажа, который заслуживает еще один шанс прожить свой последний день.
Художественный руководитель проекта — Константин Хабенский. В поставке участвуют Сережа Аполлонов, Алена Бабенко, Степан Белозеров, Владислав Ветров, Илья Древнов и другие.
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