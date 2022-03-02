https://ria.ru/20220302/sovremennik-1775853852.html

В "Современнике" прошла премьера спектакля "Интуиция" по пьесе Цыпкина

В "Современнике" прошла премьера спектакля "Интуиция" по пьесе Цыпкина - РИА Новости, 02.03.2022

В "Современнике" прошла премьера спектакля "Интуиция" по пьесе Цыпкина

В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Интуиция" режиссера Данила Чащина. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T02:11

2022-03-02T02:11

2022-03-02T02:11

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Интуиция" режиссера Данила Чащина."Наш последний день здесь и первый Там. Каким он будет? Кто нас Там встретит? О чем мы будем говорить? Александр Цыпкин и Константин Хабенский задались этими вопросами — так появилась пьеса "Интуиция", — рассказывается в описании постановки.Спектакль состоит из 13 монологов о последнем мгновении перед смертью. В них представлены "нелепые, странные и ужасно горькие человеческие истории". Герои оказываются в пространстве, напоминающее чистилище Данте Алигьери. Именно там решится, куда они попадут. У зрителей тоже есть возможность повлиять на судьбу персонажей — во время спектакля можно проголосовать онлайн и выбрать персонажа, который заслуживает еще один шанс прожить свой последний день. Художественный руководитель проекта — Константин Хабенский. В поставке участвуют Сережа Аполлонов, Алена Бабенко, Степан Белозеров, Владислав Ветров, Илья Древнов и другие.

https://ria.ru/20220214/dobronravov-1772681744.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, современник (театр), александр цыпкин, константин хабенский, алена бабенко