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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220302/sovremennik-1775853852.html
В "Современнике" прошла премьера спектакля "Интуиция" по пьесе Цыпкина
В "Современнике" прошла премьера спектакля "Интуиция" по пьесе Цыпкина - РИА Новости, 02.03.2022
В "Современнике" прошла премьера спектакля "Интуиция" по пьесе Цыпкина
В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Интуиция" режиссера Данила Чащина. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T02:11
2022-03-02T02:11
культура
новости культуры
театр
современник (театр)
александр цыпкин
константин хабенский
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Интуиция" режиссера Данила Чащина."Наш последний день здесь и первый Там. Каким он будет? Кто нас Там встретит? О чем мы будем говорить? Александр Цыпкин и Константин Хабенский задались этими вопросами — так появилась пьеса "Интуиция", — рассказывается в описании постановки.Спектакль состоит из 13 монологов о последнем мгновении перед смертью. В них представлены "нелепые, странные и ужасно горькие человеческие истории". Герои оказываются в пространстве, напоминающее чистилище Данте Алигьери. Именно там решится, куда они попадут. У зрителей тоже есть возможность повлиять на судьбу персонажей — во время спектакля можно проголосовать онлайн и выбрать персонажа, который заслуживает еще один шанс прожить свой последний день. Художественный руководитель проекта — Константин Хабенский. В поставке участвуют Сережа Аполлонов, Алена Бабенко, Степан Белозеров, Владислав Ветров, Илья Древнов и другие.
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новости культуры, театр, современник (театр), александр цыпкин, константин хабенский, алена бабенко
02:11 02.03.2022
 
В "Современнике" прошла премьера спектакля "Интуиция" по пьесе Цыпкина

Константин Хабенский выпустил спектакль "Интуиция" в "Современнике"

© Фото : театр "Современник"/Даниил ПримакПремьера спектакля "Интуиция" в театре "Современник"
Премьера спектакля Интуиция в театре Современник - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Интуиция" режиссера Данила Чащина.
© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак

Константин Хабенский

Премьера спектакля Интуиция в театре Современник
1 из 2

Константин Хабенский

© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак
© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак

Спектакль "Интуиция" в театре "Современник"

Премьера спектакля Интуиция в театре Современник
2 из 2

Спектакль "Интуиция" в театре "Современник"

© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак
1 из 2

Константин Хабенский

© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак
2 из 2

Спектакль "Интуиция" в театре "Современник"

© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак
"Наш последний день здесь и первый Там. Каким он будет? Кто нас Там встретит? О чем мы будем говорить? Александр Цыпкин и Константин Хабенский задались этими вопросами — так появилась пьеса "Интуиция", — рассказывается в описании постановки.
Спектакль состоит из 13 монологов о последнем мгновении перед смертью. В них представлены "нелепые, странные и ужасно горькие человеческие истории".
Герои оказываются в пространстве, напоминающее чистилище Данте Алигьери. Именно там решится, куда они попадут. У зрителей тоже есть возможность повлиять на судьбу персонажей — во время спектакля можно проголосовать онлайн и выбрать персонажа, который заслуживает еще один шанс прожить свой последний день.
Художественный руководитель проекта — Константин Хабенский. В поставке участвуют Сережа Аполлонов, Алена Бабенко, Степан Белозеров, Владислав Ветров, Илья Древнов и другие.
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