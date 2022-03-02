https://ria.ru/20220302/sovfed-1775992163.html

Совфед поддержал закон об усилении мер защиты несовершеннолетних

Совфед поддержал закон об усилении мер защиты несовершеннолетних - РИА Новости, 02.03.2022

Совфед поддержал закон об усилении мер защиты несовершеннолетних

Совет Федерации поддержал в среду закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. В частности, вводятся отягчающие... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:52

2022-03-02T10:52

2022-03-02T10:54

совет федерации рф

общество

елена мизулина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Совет Федерации поддержал в среду закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. В частности, вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.Документ ужесточает уголовную ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ, а также в том случае, если преступление совершено лицом, уже судимым за преступления сексуального характера, либо группой лиц по предварительному сговору. Наказание за это составит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.Помимо этого, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних до 14 лет.Закон предусматривает уголовную ответственность за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении таких несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.Наказание составит штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за срок до одного года, принудительные работы на срок до одного года или лишение свободы на тот же срок.Закон вводит отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.Повышается уголовная ответственность за принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или интернета или лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. За такие преступления грозит лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.Сенатор Елена Мизулина отметила во вторник на заседании комитета, что с принятием и этого закона не получится поставить точку в совершенствовании законодательства, направленного против сексуальных преступлений против детей."Сформировалась целая группа педофилов, это очень опасная группа. Ее надо выявлять, уже есть методики по их выявлению, а это потребует внести ещё ряд изменений в Уголовный кодекс РФ", - сказала она.

https://ria.ru/20220211/zhivotnye-1772036445.html

https://ria.ru/20220203/alkogol-1770869610.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

совет федерации рф, общество, елена мизулина