https://ria.ru/20220302/smi-1776048146.html

Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня"

Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 02.03.2022

Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня"

Американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:28

2022-03-02T14:28

2022-03-02T14:43

meta (метавселенная)

facebook

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.Ранее сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня". В медиагруппе заявили, что искусственная блокировка материалов в основных каналах Google по распространению новостей - это "скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой"."Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20220302/google-1776037573.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

meta (метавселенная), facebook, санкции в отношении россии