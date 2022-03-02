14:28 02.03.2022 (обновлено: 14:43 02.03.2022)
Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня"
Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.
"Meta ночью отключила приложения всех ресурсов нашей медиагруппы, как и в случае с отключением сервисов Google News и Google Discover, мы считаем это проявлением цензуры", - заявили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
Ранее сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня". В медиагруппе заявили, что искусственная блокировка материалов в основных каналах Google по распространению новостей - это "скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой".
"Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".