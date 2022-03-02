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Первоклассник умер в Воронеже во время занятий в школе
Первоклассник умер в Воронеже во время занятий в школе - РИА Новости, 02.03.2022
Первоклассник умер в Воронеже во время занятий в школе
Следователи устанавливают причины смерти первоклассника на занятиях в одной из школ Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:55
2022-03-02T16:08
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Следователи устанавливают причины смерти первоклассника на занятиях в одной из школ Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону."По предварительным данным, 2 марта 2022 года в одном из образовательных учреждений города Воронежа во время занятий скончался 8-летний мальчик. При осмотре тела погибшего внешне видимых телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении. По данным мэра города Вадима Кстенина, трагедия произошла в гимназии №2.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родители умершего ребенка, сотрудники учебного заведения и другие свидетели."В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности должностных лиц учебного заведения", - информирует следствие.Прокуратура области в свою очередь сообщила, что организовала проверку исполнения законодательства об образовании и здравоохранении по факту смерти ребенка. По данным надзорного ведомства, мальчик скончался на уроке физкультуры.
https://ria.ru/20220119/sk-1768509256.html
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
13:55 02.03.2022 (обновлено: 16:08 02.03.2022)
 
Первоклассник умер в Воронеже во время занятий в школе

Восьмилетний мальчик умер в Воронеже во время занятий в школе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Следователи устанавливают причины смерти первоклассника на занятиях в одной из школ Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 2 марта 2022 года в одном из образовательных учреждений города Воронежа во время занятий скончался 8-летний мальчик. При осмотре тела погибшего внешне видимых телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении. По данным мэра города Вадима Кстенина, трагедия произошла в гимназии №2.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 11:05
В Челябинской области школьник умер на уроке физкультуры
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родители умершего ребенка, сотрудники учебного заведения и другие свидетели.
"В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности должностных лиц учебного заведения", - информирует следствие.
Прокуратура области в свою очередь сообщила, что организовала проверку исполнения законодательства об образовании и здравоохранении по факту смерти ребенка. По данным надзорного ведомства, мальчик скончался на уроке физкультуры.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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Глава СК поручил выяснить все причины гибели ребенка в Дубне
 
ПроисшествияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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