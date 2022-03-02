https://ria.ru/20220302/smert-1776040090.html

Первоклассник умер в Воронеже во время занятий в школе

Первоклассник умер в Воронеже во время занятий в школе - РИА Новости, 02.03.2022

Первоклассник умер в Воронеже во время занятий в школе

Следователи устанавливают причины смерти первоклассника на занятиях в одной из школ Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:55

2022-03-02T13:55

2022-03-02T16:08

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Следователи устанавливают причины смерти первоклассника на занятиях в одной из школ Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону."По предварительным данным, 2 марта 2022 года в одном из образовательных учреждений города Воронежа во время занятий скончался 8-летний мальчик. При осмотре тела погибшего внешне видимых телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении. По данным мэра города Вадима Кстенина, трагедия произошла в гимназии №2.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родители умершего ребенка, сотрудники учебного заведения и другие свидетели."В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности должностных лиц учебного заведения", - информирует следствие.Прокуратура области в свою очередь сообщила, что организовала проверку исполнения законодательства об образовании и здравоохранении по факту смерти ребенка. По данным надзорного ведомства, мальчик скончался на уроке физкультуры.

https://ria.ru/20220119/sk-1768509256.html

https://ria.ru/20211229/dubna-1766048305.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)