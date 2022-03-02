https://ria.ru/20220302/skoltekh-1776104556.html

В Сколтехе заявили, что не хотят быть ареной политики

В Сколтехе заявили, что не хотят быть ареной политики - РИА Новости, 02.03.2022

В Сколтехе заявили, что не хотят быть ареной политики

Руководство Сколковского института науки и технологий обратилось к научно-образовательному сообществу России и мира, указав, что цель института - развивать и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:16

2022-03-02T18:16

2022-03-02T18:16

наука

сколково

сколковский институт науки и технологий

россия

массачусетский технологический институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754272288_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_71d88f3ef864796c6d078d8f62bbb479.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Руководство Сколковского института науки и технологий обратилось к научно-образовательному сообществу России и мира, указав, что цель института - развивать и воспитывать новое поколение российских и международных специалистов, а не быть ареной политического дискурса и продвижения личных амбиций. Обращение руководителей Сколтеха – ректора Александра Кулешова и проректора Кита Стивенсона - распространено на русском и английском языках пресс-службой института.Массачусетский технологический институт (MIT) ранее заявил, что прекращает сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий из-за ситуации на Украине. В пресс-службе "Сколково" отмечали, что это не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность "Сколково", "но придаст импульс формированию сильного научно-образовательного хаба в периметре "Большого Сколково" на базе "Сколтеха", Российской экономической школы и Московской школы управления "Сколково"."Сколтех - многонациональный коллектив, в котором работают и учатся граждане более 50 стран. Мы ещё раз заявляем, что наша миссия состоит в том, чтобы развивать и воспитывать новое поколение российских и международных умов, приверженных духу высочайшего уровня науки и инноваций, который не знает границ", - указывают Кулешов и Стивенсон в своем обращении.Они подчеркивают, что признают право каждого на персональное мнение и оценку. "Тем не менее, Сколтех не может служить ареной для политического дискурса и продвижения личных убеждений", - отмечается в обращении.Авторы обращения напоминают, что "наука и образование основаны на фактах и доказательствах". "Даже в самые трудные для международных отношений времена невозможно было представить ситуацию, когда статья автоматически отклоняется международным научным журналом по причине гражданства автора. Мы надеемся, что люди будут учиться и заниматься наукой вне зависимости от их расы и национальности", - заключают руководители Сколтеха в своем обращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://realty.ria.ru/20220222/skolkovo-1774345932.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сколково, сколковский институт науки и технологий, россия, массачусетский технологический институт