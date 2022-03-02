https://ria.ru/20220302/skoltekh-1776104556.html
В Сколтехе заявили, что не хотят быть ареной политики
В Сколтехе заявили, что не хотят быть ареной политики - РИА Новости, 02.03.2022
В Сколтехе заявили, что не хотят быть ареной политики
Руководство Сколковского института науки и технологий обратилось к научно-образовательному сообществу России и мира, указав, что цель института - развивать и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:16
2022-03-02T18:16
2022-03-02T18:16
наука
сколково
сколковский институт науки и технологий
россия
массачусетский технологический институт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754272288_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_71d88f3ef864796c6d078d8f62bbb479.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Руководство Сколковского института науки и технологий обратилось к научно-образовательному сообществу России и мира, указав, что цель института - развивать и воспитывать новое поколение российских и международных специалистов, а не быть ареной политического дискурса и продвижения личных амбиций. Обращение руководителей Сколтеха – ректора Александра Кулешова и проректора Кита Стивенсона - распространено на русском и английском языках пресс-службой института.Массачусетский технологический институт (MIT) ранее заявил, что прекращает сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий из-за ситуации на Украине. В пресс-службе "Сколково" отмечали, что это не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность "Сколково", "но придаст импульс формированию сильного научно-образовательного хаба в периметре "Большого Сколково" на базе "Сколтеха", Российской экономической школы и Московской школы управления "Сколково"."Сколтех - многонациональный коллектив, в котором работают и учатся граждане более 50 стран. Мы ещё раз заявляем, что наша миссия состоит в том, чтобы развивать и воспитывать новое поколение российских и международных умов, приверженных духу высочайшего уровня науки и инноваций, который не знает границ", - указывают Кулешов и Стивенсон в своем обращении.Они подчеркивают, что признают право каждого на персональное мнение и оценку. "Тем не менее, Сколтех не может служить ареной для политического дискурса и продвижения личных убеждений", - отмечается в обращении.Авторы обращения напоминают, что "наука и образование основаны на фактах и доказательствах". "Даже в самые трудные для международных отношений времена невозможно было представить ситуацию, когда статья автоматически отклоняется международным научным журналом по причине гражданства автора. Мы надеемся, что люди будут учиться и заниматься наукой вне зависимости от их расы и национальности", - заключают руководители Сколтеха в своем обращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://realty.ria.ru/20220222/skolkovo-1774345932.html
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754272288_152:0:1927:1331_1920x0_80_0_0_1aa0a93b210f0648463472061fdddc1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сколково, сколковский институт науки и технологий, россия, массачусетский технологический институт
В Сколтехе заявили, что не хотят быть ареной политики
Сколтех заявил, что задача института — воспитывать специалистов, а не быть ареной политики
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Руководство Сколковского института науки и технологий обратилось к научно-образовательному сообществу России и мира, указав, что цель института - развивать и воспитывать новое поколение российских и международных специалистов, а не быть ареной политического дискурса и продвижения личных амбиций. Обращение руководителей Сколтеха – ректора Александра Кулешова и проректора Кита Стивенсона - распространено на русском и английском языках пресс-службой института.
Массачусетский технологический институт
(MIT) ранее заявил, что прекращает сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий
из-за ситуации на Украине
. В пресс-службе "Сколково
" отмечали, что это не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность "Сколково", "но придаст импульс формированию сильного научно-образовательного хаба в периметре "Большого Сколково" на базе "Сколтеха", Российской экономической школы и Московской школы управления "Сколково".
"Сколтех - многонациональный коллектив, в котором работают и учатся граждане более 50 стран. Мы ещё раз заявляем, что наша миссия состоит в том, чтобы развивать и воспитывать новое поколение российских и международных умов, приверженных духу высочайшего уровня науки и инноваций, который не знает границ", - указывают Кулешов и Стивенсон в своем обращении.
Они подчеркивают, что признают право каждого на персональное мнение и оценку. "Тем не менее, Сколтех не может служить ареной для политического дискурса и продвижения личных убеждений", - отмечается в обращении.
Авторы обращения напоминают, что "наука и образование основаны на фактах и доказательствах". "Даже в самые трудные для международных отношений времена невозможно было представить ситуацию, когда статья автоматически отклоняется международным научным журналом по причине гражданства автора. Мы надеемся, что люди будут учиться и заниматься наукой вне зависимости от их расы и национальности", - заключают руководители Сколтеха в своем обращении.
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.