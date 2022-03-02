https://ria.ru/20220302/siemens-1776068456.html

Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России

Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России - РИА Новости, 02.03.2022

Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России

Концерн Siemens прекратил международные поставки и работу по новым проектам в России, обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями, сообщило... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:47

2022-03-02T15:47

2022-03-02T15:55

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Концерн Siemens прекратил международные поставки и работу по новым проектам в России, обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя компании."Работы по всем новым проектам и международные поставки в Россию прекращены", - приводит Spiegel слова представителя."Мы продолжим нашу локальную деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями", - добавил представитель концерна.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Страны ЕС, США, Канада сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, siemens, siemens ag