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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/siemens-1776068456.html
Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России
Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России - РИА Новости, 02.03.2022
Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России
Концерн Siemens прекратил международные поставки и работу по новым проектам в России, обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями, сообщило... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:47
2022-03-02T15:55
экономика
германия
россия
siemens
siemens ag
обострение ситуации в днр и лнр
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Концерн Siemens прекратил международные поставки и работу по новым проектам в России, обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя компании."Работы по всем новым проектам и международные поставки в Россию прекращены", - приводит Spiegel слова представителя."Мы продолжим нашу локальную деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями", - добавил представитель концерна.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Страны ЕС, США, Канада сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, германия, россия, siemens, siemens ag
15:47 02.03.2022 (обновлено: 15:55 02.03.2022)
 
Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России

Spiegel: Siemens прекратил международные поставки и работу по новым проектам в России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЗдание компании Siemens в Москве
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Концерн Siemens прекратил международные поставки и работу по новым проектам в России, обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя компании.
"Работы по всем новым проектам и международные поставки в Россию прекращены", - приводит Spiegel слова представителя.
"Мы продолжим нашу локальную деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями", - добавил представитель концерна.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Страны ЕС, США, Канада сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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