https://ria.ru/20220302/sherman-1776145031.html
Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным"
Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным" - РИА Новости, 03.03.2022
Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным"
Предложения России к США в сфере безопасности были смехотворными, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T22:20
2022-03-02T22:20
2022-03-03T02:40
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Предложения России к США в сфере безопасности были смехотворными, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Смехотворный запрос о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год", - сказала Шерман в ходе слушаний в комитете палаты представителей.Она отметила, что США не могли согласиться с требованием гарантировать невступление Украины в НАТО и выход из альянса государств, которые в нем состоят. По словам Шерман, ответ США на обеспокоенности РФ не был слабым. "Мы предложили им вещи, которые в их интересах", - заявила она.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220302/mid-1776065196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, москва, россия, сша, нато
22:20 02.03.2022 (обновлено: 02:40 03.03.2022)
Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным"
Замгоссекретаря США Шерман назвала смехотворным запрос России к Вашингтону по безопасности