Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/sherman-1776145031.html
Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным"
Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным" - РИА Новости, 03.03.2022
Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным"
Предложения России к США в сфере безопасности были смехотворными, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T22:20
2022-03-03T02:40
в мире
москва
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767542172_0:130:3116:1883_1920x0_80_0_0_a1e66916f7e8a84138cbf13face7308e.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Предложения России к США в сфере безопасности были смехотворными, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Смехотворный запрос о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год", - сказала Шерман в ходе слушаний в комитете палаты представителей.Она отметила, что США не могли согласиться с требованием гарантировать невступление Украины в НАТО и выход из альянса государств, которые в нем состоят. По словам Шерман, ответ США на обеспокоенности РФ не был слабым. "Мы предложили им вещи, которые в их интересах", - заявила она.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220302/mid-1776065196.html
https://ria.ru/20220302/nato-1776030726.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767542172_387:0:3116:2047_1920x0_80_0_0_e07236b9fa3cf8a966059dbc303d695e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, сша, нато
22:20 02.03.2022 (обновлено: 02:40 03.03.2022)
 
Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным"

Замгоссекретаря США Шерман назвала смехотворным запрос России к Вашингтону по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Предложения России к США в сфере безопасности были смехотворными, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
"Смехотворный запрос о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год", - сказала Шерман в ходе слушаний в комитете палаты представителей.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД высказался об "остатках здравого смысла" у НАТО
Она отметила, что США не могли согласиться с требованием гарантировать невступление Украины в НАТО и выход из альянса государств, которые в нем состоят. По словам Шерман, ответ США на обеспокоенности РФ не был слабым. "Мы предложили им вещи, которые в их интересах", - заявила она.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине, заявил Шольц
 
В миреМоскваРоссияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала