https://ria.ru/20220302/sherman-1776145031.html

Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным"

Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным" - РИА Новости, 03.03.2022

Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным"

Предложения России к США в сфере безопасности были смехотворными, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-02T22:20

2022-03-02T22:20

2022-03-03T02:40

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Предложения России к США в сфере безопасности были смехотворными, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Смехотворный запрос о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год", - сказала Шерман в ходе слушаний в комитете палаты представителей.Она отметила, что США не могли согласиться с требованием гарантировать невступление Украины в НАТО и выход из альянса государств, которые в нем состоят. По словам Шерман, ответ США на обеспокоенности РФ не был слабым. "Мы предложили им вещи, которые в их интересах", - заявила она.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220302/mid-1776065196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, москва, россия, сша, нато