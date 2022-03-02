https://ria.ru/20220302/serial-1775775893.html

На "России" состоится премьера сериала о дочери Петра Великого

На "России" состоится премьера сериала о дочери Петра Великого - РИА Новости, 02.03.2022

На "России" состоится премьера сериала о дочери Петра Великого

На канале "России" состоится премьера приключенческого сериала "Елизавета" о будущей императрице и дочери Петра Первого, сообщает пресс-служба вещателя. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T07:49

2022-03-02T07:49

2022-03-02T07:49

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На канале "России" состоится премьера приключенческого сериала "Елизавета" о будущей императрице и дочери Петра Первого, сообщает пресс-служба вещателя. Действие разворачивается в начале XVIII века. Шестнадцатилетняя Елизавета, младшая и любимая дочь Петра I, по завещанию отца становится наследницей престола и должна учиться управлять страной. Однако цесаревна не готова приступить к императорским делам. Она влюблены и мечтает о другом. И тем не менее из-за козней врагов Елизавета Петровна оказывается втянутой в дворцовые интриги. Достойно пережить все испытания будущей императрицы помогут верные друзья и подданные. Вместе с ними она должна спасти себя и страну от смуты и хаоса. Многосерийный фильм "Елизавета", который станет новой главой в цикле "История любви. История России", посвященном судьбе российских правителей, снял Дмитрий Иосифов.По его словам, картина, прежде всего, о любви, а уже потом про все остальное. В роли Елизаветы Петровны появится Юлия Хлынина ("Лед 2", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"). Вместе с ней в сериале также снялись Александр Балуев (Петр I), Агриппина Стеклова (Екатерина I), Виктор Раков (князь Меншиков), Алексей Агранович (вице-канцлер Остерман), Светлана Смирнова-Кацагаджиева (Анна Иоанновна) и другие. Премьера многосерийного фильма состоится 9 марта в 21:20 на телеканале "Россия".

https://ria.ru/20220225/serialy-1774850618.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, александр балуев, екатерина i, россия-1 (телеканал)