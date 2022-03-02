На "России" состоится премьера сериала о дочери Петра Великого
На телеканале "Россия" стартует приключенческий сериал "Елизавета" о дочери Петра Первого
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На канале "России" состоится премьера приключенческого сериала "Елизавета" о будущей императрице и дочери Петра Первого, сообщает пресс-служба вещателя.
Действие разворачивается в начале XVIII века. Шестнадцатилетняя Елизавета, младшая и любимая дочь Петра I, по завещанию отца становится наследницей престола и должна учиться управлять страной. Однако цесаревна не готова приступить к императорским делам. Она влюблены и мечтает о другом. И тем не менее из-за козней врагов Елизавета Петровна оказывается втянутой в дворцовые интриги.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
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Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
2 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
3 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Достойно пережить все испытания будущей императрицы помогут верные друзья и подданные. Вместе с ними она должна спасти себя и страну от смуты и хаоса.
Многосерийный фильм "Елизавета", который станет новой главой в цикле "История любви. История России", посвященном судьбе российских правителей, снял Дмитрий Иосифов.
По его словам, картина, прежде всего, о любви, а уже потом про все остальное.
"В силу фамилии и происхождения Елизавете никуда от нее не уйти, но она искренне не хочет быть императрицей. У нее совершенно другие устремления: она хочет жить полноценной жизнью, хочет любить, хочет беззаботно смотреть на звезды", — цитируют режиссера на канале "Россия".
В роли Елизаветы Петровны появится Юлия Хлынина ("Лед 2", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"). Вместе с ней в сериале также снялись Александр Балуев (Петр I), Агриппина Стеклова (Екатерина I), Виктор Раков (князь Меншиков), Алексей Агранович (вице-канцлер Остерман), Светлана Смирнова-Кацагаджиева (Анна Иоанновна) и другие.
Премьера многосерийного фильма состоится 9 марта в 21:20 на телеканале "Россия".