https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776138340.html

США ввели санкции против российского оборонного сектора

США ввели санкции против российского оборонного сектора - РИА Новости, 02.03.2022

США ввели санкции против российского оборонного сектора

Белый дом объявил, что в координации с союзниками США вводят полные блокирующие санкции против российских оборонных предприятий из-за событий на Украине. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:13

2022-03-02T21:13

2022-03-02T22:31

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Белый дом объявил, что в координации с союзниками США вводят полные блокирующие санкции против российских оборонных предприятий из-за событий на Украине."Госдепартамент введет широкомасштабные санкции, нацеленные против оборонного сектора России, чтобы еще сильнее ограничить военную машину Путина. Это повлечет за собой значительные расходы для российских компаний, занимающихся разработкой и производства оружия", — говорится в сообщении.Указано, что санкции распространяются на Белоруссию за то, что "она позволила Путину вторгнуться на Украину".Кроме того, санкции затронут организации, "которые вносили вклад в поддержку российских и белорусских служб безопасности, военного и оборонного секторов и/или военных и оборонных исследований".Вашингтон также планирует ослабить позиции России на рынке энергоресурсов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776134381.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, россия, украина, в мире