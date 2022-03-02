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США ввели санкции против российского оборонного сектора
США ввели санкции против российского оборонного сектора - РИА Новости, 02.03.2022
США ввели санкции против российского оборонного сектора
Белый дом объявил, что в координации с союзниками США вводят полные блокирующие санкции против российских оборонных предприятий из-за событий на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:13
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Белый дом объявил, что в координации с союзниками США вводят полные блокирующие санкции против российских оборонных предприятий из-за событий на Украине."Госдепартамент введет широкомасштабные санкции, нацеленные против оборонного сектора России, чтобы еще сильнее ограничить военную машину Путина. Это повлечет за собой значительные расходы для российских компаний, занимающихся разработкой и производства оружия", — говорится в сообщении.Указано, что санкции распространяются на Белоруссию за то, что "она позволила Путину вторгнуться на Украину".Кроме того, санкции затронут организации, "которые вносили вклад в поддержку российских и белорусских служб безопасности, военного и оборонного секторов и/или военных и оборонных исследований".Вашингтон также планирует ослабить позиции России на рынке энергоресурсов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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сша, россия, украина, в мире
21:13 02.03.2022 (обновлено: 22:31 02.03.2022)
 
США ввели санкции против российского оборонного сектора

США с союзниками ввели блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Белый дом объявил, что в координации с союзниками США вводят полные блокирующие санкции против российских оборонных предприятий из-за событий на Украине.
"Госдепартамент введет широкомасштабные санкции, нацеленные против оборонного сектора России, чтобы еще сильнее ограничить военную машину Путина. Это повлечет за собой значительные расходы для российских компаний, занимающихся разработкой и производства оружия", — говорится в сообщении.
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Указано, что санкции распространяются на Белоруссию за то, что "она позволила Путину вторгнуться на Украину".
"Всего в список будут добавлены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил", — следует из заявления.
Кроме того, санкции затронут организации, "которые вносили вклад в поддержку российских и белорусских служб безопасности, военного и оборонного секторов и/или военных и оборонных исследований".
Вашингтон также планирует ослабить позиции России на рынке энергоресурсов.
"Экспортный контроль нацелен на переработку нефти, ключевой источник доходов, который поддерживает российских военных. Посредством экспортного контроля за оборудованием для добычи нефти и газа министерство торговли введет ограничения на экспорт технологий, которые в долгосрочной перспективе поддержат перерабатывающие мощности России", — говорится в сообщении.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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