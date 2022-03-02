20:39 02.03.2022 (обновлено: 21:24 02.03.2022)
ЕС решил работать над новыми мерами, чтобы повысить эффективность санкций
ЕС решил работать над новыми мерами для повышения эффективности санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз решил работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций против РФ и избежать их обхода, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы решили работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций и избежать их обхода", - сказал он на пресс-конференции после заседания совета министров экономики и финансов стран ЕС.
Министры экономики стран Евросоюза считают санкции ЕС в отношении России "высокоэффективными", сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции.
"Мы все признали высокую эффективность европейских санкций, которые привели к значительным перебоям в российской финансовой системе", - заявил он после совета министров экономики и финансов стран Союза.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.