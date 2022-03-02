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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776134381.html
ЕС решил работать над новыми мерами, чтобы повысить эффективность санкций
ЕС решил работать над новыми мерами, чтобы повысить эффективность санкций - РИА Новости, 02.03.2022
ЕС решил работать над новыми мерами, чтобы повысить эффективность санкций
Евросоюз решил работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций против РФ и избежать их обхода, сказал министр экономики и финансов... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:39
2022-03-02T21:24
экономика
россия
минфин франции
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз решил работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций против РФ и избежать их обхода, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Мы решили работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций и избежать их обхода", - сказал он на пресс-конференции после заседания совета министров экономики и финансов стран ЕС.Министры экономики стран Евросоюза считают санкции ЕС в отношении России "высокоэффективными", сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции."Мы все признали высокую эффективность европейских санкций, которые привели к значительным перебоям в российской финансовой системе", - заявил он после совета министров экономики и финансов стран Союза.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776076769.html
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экономика, россия, минфин франции, украина
20:39 02.03.2022 (обновлено: 21:24 02.03.2022)
 
ЕС решил работать над новыми мерами, чтобы повысить эффективность санкций

ЕС решил работать над новыми мерами для повышения эффективности санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз решил работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций против РФ и избежать их обхода, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы решили работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций и избежать их обхода", - сказал он на пресс-конференции после заседания совета министров экономики и финансов стран ЕС.
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:22
Эксперт рассказал о выгоде стран, которые не введут санкции против России
Министры экономики стран Евросоюза считают санкции ЕС в отношении России "высокоэффективными", сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции.
"Мы все признали высокую эффективность европейских санкций, которые привели к значительным перебоям в российской финансовой системе", - заявил он после совета министров экономики и финансов стран Союза.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 18:46
Байден ответил на вопрос о санкциях против энергосектора России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияМинфин ФранцииУкраина
 
 
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