https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776134381.html

ЕС решил работать над новыми мерами, чтобы повысить эффективность санкций

ЕС решил работать над новыми мерами, чтобы повысить эффективность санкций - РИА Новости, 02.03.2022

ЕС решил работать над новыми мерами, чтобы повысить эффективность санкций

Евросоюз решил работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций против РФ и избежать их обхода, сказал министр экономики и финансов... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:39

2022-03-02T20:39

2022-03-02T21:24

экономика

россия

минфин франции

обострение ситуации в днр и лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз решил работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций против РФ и избежать их обхода, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Мы решили работать над дополнительными мерами, чтобы повысить эффективность санкций и избежать их обхода", - сказал он на пресс-конференции после заседания совета министров экономики и финансов стран ЕС.Министры экономики стран Евросоюза считают санкции ЕС в отношении России "высокоэффективными", сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции."Мы все признали высокую эффективность европейских санкций, которые привели к значительным перебоям в российской финансовой системе", - заявил он после совета министров экономики и финансов стран Союза.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776076769.html

https://ria.ru/20220302/bayden-1776110595.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, минфин франции, украина