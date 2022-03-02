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В Боснии и Герцеговине не смогли договориться по санкциям против России
В Боснии и Герцеговине не смогли договориться по санкциям против России - РИА Новости, 02.03.2022
В Боснии и Герцеговине не смогли договориться по санкциям против России
Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) в среду не смогли обсудить ситуацию на Украине и достичь совместного решения по вопросу санкций в отношении России,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:43
2022-03-02T17:43
в мире
милорад додик
владимир путин
жозеп боррель
северная македония
россия
луганская народная республика
евросоюз
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БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) в среду не смогли обсудить ситуацию на Украине и достичь совместного решения по вопросу санкций в отношении России, о чем сообщили журналистам.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил 1 марта, что страны-кандидаты Северная Македония и Албания, а также страна, подписавшая соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС Босния и Герцеговина согласовали свою внешнюю политику с решениями Совета ЕС в отношении ограничительных мер Брюсселя против России из-за операции на Украине.В среду член президиума БиГ от сербов Милорад Додик предложил двум другим членам - Шефику Джаферовичу от бошняков и Желько Комшичу от хорватов четко определить позицию страны по событиям на Украине и санкциям РФ. Два других члена коллективного главы государства отказались и прервали заседание."БиГ посредством своей стратегии, своих решений и более ранних заявлений имеет ясную позицию по вопросу российского вторжения и агрессии на Украину, в связи с этим нет дилеммы… Он (Додик - ред.) сказал, что БиГ должна быть нейтральная. Нет, БиГ не нейтральна, она со всем цивилизованным миром и так и останется, таковы решения наши и наших институтов", - заявил Джаферович журналистам в Сараево."В связи с ситуацией на Украине господин Додик требовал обсуждения, ссылаясь на факт того, что на территории Украины появились два новых государства (ДНР, ЛНР - ред.), а это абсолютно неприемлемо. Этого не признал весь мир, неизвестно, признала ли какая-то страна, кроме России", - добавил Комшич.В свою очередь, сербский член президиума отметил, что ЕС поступил некорректно и "принял несогласованную позицию из БиГ"."Что касается нас, БиГ не ввела санкции и не введет их, этого не было в повестке. Я только пытаюсь сказать, что мы должны обсудить это. Я за то, чтобы мы сделали все возможное наилучшим образом… БиГ должна остаться нейтральной и не занимать ни украинскую, ни российскую сторону", - заявил Додик после прерванного заседания президиума.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, милорад додик, владимир путин, жозеп боррель, северная македония, россия, луганская народная республика, евросоюз, вооруженные силы рф, совет ес
17:43 02.03.2022
 
В Боснии и Герцеговине не смогли договориться по санкциям против России

Члены президиума Боснии и Герцеговины не смогли договориться по санкциям против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) в среду не смогли обсудить ситуацию на Украине и достичь совместного решения по вопросу санкций в отношении России, о чем сообщили журналистам.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил 1 марта, что страны-кандидаты Северная Македония и Албания, а также страна, подписавшая соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС Босния и Герцеговина согласовали свою внешнюю политику с решениями Совета ЕС в отношении ограничительных мер Брюсселя против России из-за операции на Украине.
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2 марта, 16:22
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В среду член президиума БиГ от сербов Милорад Додик предложил двум другим членам - Шефику Джаферовичу от бошняков и Желько Комшичу от хорватов четко определить позицию страны по событиям на Украине и санкциям РФ. Два других члена коллективного главы государства отказались и прервали заседание.
"БиГ посредством своей стратегии, своих решений и более ранних заявлений имеет ясную позицию по вопросу российского вторжения и агрессии на Украину, в связи с этим нет дилеммы… Он (Додик - ред.) сказал, что БиГ должна быть нейтральная. Нет, БиГ не нейтральна, она со всем цивилизованным миром и так и останется, таковы решения наши и наших институтов", - заявил Джаферович журналистам в Сараево.
"В связи с ситуацией на Украине господин Додик требовал обсуждения, ссылаясь на факт того, что на территории Украины появились два новых государства (ДНР, ЛНР - ред.), а это абсолютно неприемлемо. Этого не признал весь мир, неизвестно, признала ли какая-то страна, кроме России", - добавил Комшич.
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2 марта, 16:16
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В свою очередь, сербский член президиума отметил, что ЕС поступил некорректно и "принял несогласованную позицию из БиГ".
"Что касается нас, БиГ не ввела санкции и не введет их, этого не было в повестке. Я только пытаюсь сказать, что мы должны обсудить это. Я за то, чтобы мы сделали все возможное наилучшим образом… БиГ должна остаться нейтральной и не занимать ни украинскую, ни российскую сторону", - заявил Додик после прерванного заседания президиума.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреМилорад ДодикВладимир ПутинЖозеп БоррельСеверная МакедонияРоссияЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзВооруженные силы РФСовет ЕС
 
 
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