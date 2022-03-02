https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776051569.html

Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян

Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян - РИА Новости, 02.03.2022

Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян

Министерство экономики ФРГ допускает возможность конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии, заявил представитель ведомства Роберт... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:41

2022-03-02T14:41

2022-03-02T14:41

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ допускает возможность конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии, заявил представитель ведомства Роберт Зеверин."Если вы посмотрите в санкционный указ, то в статье 2 простым языком написано, что ждет попавших под санкции и их активы. Там два запрета - запрет владения, то есть заморозка, и запрет предоставления. Первое значит запрет распоряжения, а запрет предоставления, что попавший под санкции человек не может предоставлять средства. Возможны условия, когда для реализации этих двух запретов будут необходимы конфискации", - заявил он на брифинге в среду.На вопрос о возможном аресте яхт российских бизнесменов он заявил, что решения будут принимать ответственные инстанции по каждому конкретному случаю. Он также отметил, что у правительства нет информации о том, чтобы в ФРГ были активы у президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые также попали в списки санкций ЕС и стран Запада.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, германия