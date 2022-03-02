https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776051569.html
Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян
Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян - РИА Новости, 02.03.2022
Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян
Министерство экономики ФРГ допускает возможность конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии, заявил представитель ведомства Роберт... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:41
2022-03-02T14:41
2022-03-02T14:41
в мире
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ допускает возможность конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии, заявил представитель ведомства Роберт Зеверин."Если вы посмотрите в санкционный указ, то в статье 2 простым языком написано, что ждет попавших под санкции и их активы. Там два запрета - запрет владения, то есть заморозка, и запрет предоставления. Первое значит запрет распоряжения, а запрет предоставления, что попавший под санкции человек не может предоставлять средства. Возможны условия, когда для реализации этих двух запретов будут необходимы конфискации", - заявил он на брифинге в среду.На вопрос о возможном аресте яхт российских бизнесменов он заявил, что решения будут принимать ответственные инстанции по каждому конкретному случаю. Он также отметил, что у правительства нет информации о том, чтобы в ФРГ были активы у президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые также попали в списки санкций ЕС и стран Запада.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия
Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян
Минэкономики ФРГ допустило конфискацию имущества и активов попавших под санкции россиян
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ допускает возможность конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии, заявил представитель ведомства Роберт Зеверин.
"Если вы посмотрите в санкционный указ, то в статье 2 простым языком написано, что ждет попавших под санкции и их активы. Там два запрета - запрет владения, то есть заморозка, и запрет предоставления. Первое значит запрет распоряжения, а запрет предоставления, что попавший под санкции человек не может предоставлять средства. Возможны условия, когда для реализации этих двух запретов будут необходимы конфискации", - заявил он на брифинге в среду.
На вопрос о возможном аресте яхт российских бизнесменов он заявил, что решения будут принимать ответственные инстанции по каждому конкретному случаю. Он также отметил, что у правительства нет информации о том, чтобы в ФРГ
были активы у президента РФ Владимира Путина
и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые также попали в списки санкций ЕС и стран Запада.