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https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776051569.html
Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян
Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян - РИА Новости, 02.03.2022
Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян
Министерство экономики ФРГ допускает возможность конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии, заявил представитель ведомства Роберт... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:41
2022-03-02T14:41
в мире
россия
германия
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ допускает возможность конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии, заявил представитель ведомства Роберт Зеверин."Если вы посмотрите в санкционный указ, то в статье 2 простым языком написано, что ждет попавших под санкции и их активы. Там два запрета - запрет владения, то есть заморозка, и запрет предоставления. Первое значит запрет распоряжения, а запрет предоставления, что попавший под санкции человек не может предоставлять средства. Возможны условия, когда для реализации этих двух запретов будут необходимы конфискации", - заявил он на брифинге в среду.На вопрос о возможном аресте яхт российских бизнесменов он заявил, что решения будут принимать ответственные инстанции по каждому конкретному случаю. Он также отметил, что у правительства нет информации о том, чтобы в ФРГ были активы у президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые также попали в списки санкций ЕС и стран Запада.
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в мире, россия, германия
14:41 02.03.2022
 
Минэкономики ФРГ допустило конфискацию активов попавших под санкции россиян

Минэкономики ФРГ допустило конфискацию имущества и активов попавших под санкции россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ допускает возможность конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии, заявил представитель ведомства Роберт Зеверин.
"Если вы посмотрите в санкционный указ, то в статье 2 простым языком написано, что ждет попавших под санкции и их активы. Там два запрета - запрет владения, то есть заморозка, и запрет предоставления. Первое значит запрет распоряжения, а запрет предоставления, что попавший под санкции человек не может предоставлять средства. Возможны условия, когда для реализации этих двух запретов будут необходимы конфискации", - заявил он на брифинге в среду.
На вопрос о возможном аресте яхт российских бизнесменов он заявил, что решения будут принимать ответственные инстанции по каждому конкретному случаю. Он также отметил, что у правительства нет информации о том, чтобы в ФРГ были активы у президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые также попали в списки санкций ЕС и стран Запада.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:45
В Берлине объяснили позицию Германии при введении санкций против России
 
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