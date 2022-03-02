https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776047801.html

У Лондона большой простор для мер против Москвы, заявил российский посол

У Лондона большой простор для мер против Москвы, заявил российский посол - РИА Новости, 02.03.2022

У Лондона большой простор для мер против Москвы, заявил российский посол

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что у Британии большой простор для мер против России, в том числе, не со стороны правительства и непосредственно против... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:27

2022-03-02T14:27

2022-03-02T15:23

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что у Британии большой простор для мер против России, в том числе, не со стороны правительства и непосредственно против россиян, проживающих в Великобритании."Здесь простор большой. Я даже не хочу предсказывать и тем более подсказывать, что можно было бы сделать, вплоть до самых мелочных. Наиболее противные - это инициатива с мест несогласованная: как не дать заправиться, как испортить связь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам дипломата, надо разделять, что делает правительство и что происходит в инициативном порядке на местах, где могут следовать "правительственной линии", чтобы "выслужиться".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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