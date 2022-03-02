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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776047801.html
У Лондона большой простор для мер против Москвы, заявил российский посол
У Лондона большой простор для мер против Москвы, заявил российский посол - РИА Новости, 02.03.2022
У Лондона большой простор для мер против Москвы, заявил российский посол
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что у Британии большой простор для мер против России, в том числе, не со стороны правительства и непосредственно против... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:27
2022-03-02T15:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
андрей келин
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
великобритания
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что у Британии большой простор для мер против России, в том числе, не со стороны правительства и непосредственно против россиян, проживающих в Великобритании."Здесь простор большой. Я даже не хочу предсказывать и тем более подсказывать, что можно было бы сделать, вплоть до самых мелочных. Наиболее противные - это инициатива с мест несогласованная: как не дать заправиться, как испортить связь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам дипломата, надо разделять, что делает правительство и что происходит в инициативном порядке на местах, где могут следовать "правительственной линии", чтобы "выслужиться".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, андрей келин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, великобритания
14:27 02.03.2022 (обновлено: 15:23 02.03.2022)
 
У Лондона большой простор для мер против Москвы, заявил российский посол

Посол в Лондоне Келин: у Британии большой простор для новых мер против России

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что у Британии большой простор для мер против России, в том числе, не со стороны правительства и непосредственно против россиян, проживающих в Великобритании.
"Здесь простор большой. Я даже не хочу предсказывать и тем более подсказывать, что можно было бы сделать, вплоть до самых мелочных. Наиболее противные - это инициатива с мест несогласованная: как не дать заправиться, как испортить связь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам дипломата, надо разделять, что делает правительство и что происходит в инициативном порядке на местах, где могут следовать "правительственной линии", чтобы "выслужиться".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
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Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад открыл век нового варварства
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаАндрей КелинПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВеликобритания
 
 
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