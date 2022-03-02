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Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций
Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций - РИА Новости, 02.03.2022
Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций
Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным и обсудил с ним... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:19
2022-03-02T14:24
санкции в отношении россии
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
александр шохин
санкции
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным и обсудил с ним минимизацию последствий санкций для крупнейших российских компаний, сообщается на официальном сайте главы государства."Состоялся обстоятельный разговор по темам минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что на встрече с Шохиным Путин продолжит заниматься экономическими вопросами на фоне введенных западных санкций в отношении России. Песков также напомнил, что РСПП объединяет крупнейших работодателей экономики страны.На прошлой неделе Путин встречался с представителями крупного бизнеса, в понедельник глава государства провел совещание по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776035014.html
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санкции в отношении россии, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, александр шохин, санкции
14:19 02.03.2022 (обновлено: 14:24 02.03.2022)
 
Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций

Путин обсудил с главой РСПП Шохиным минимизацию последствий санкций для крупных компаний

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным и обсудил с ним минимизацию последствий санкций для крупнейших российских компаний, сообщается на официальном сайте главы государства.
"Состоялся обстоятельный разговор по темам минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:33
Кулеба утверждает, что договорился с Трасс о новых санкциях против России
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что на встрече с Шохиным Путин продолжит заниматься экономическими вопросами на фоне введенных западных санкций в отношении России. Песков также напомнил, что РСПП объединяет крупнейших работодателей экономики страны.
На прошлой неделе Путин встречался с представителями крупного бизнеса, в понедельник глава государства провел совещание по экономическим вопросам.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:45
В Берлине объяснили позицию Германии при введении санкций против России
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейВладимир ПутинАлександр ШохинСанкции
 
 
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