https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776045305.html
Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций
Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций - РИА Новости, 02.03.2022
Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций
Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным и обсудил с ним... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:19
2022-03-02T14:19
2022-03-02T14:24
санкции в отношении россии
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
александр шохин
санкции
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным и обсудил с ним минимизацию последствий санкций для крупнейших российских компаний, сообщается на официальном сайте главы государства."Состоялся обстоятельный разговор по темам минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что на встрече с Шохиным Путин продолжит заниматься экономическими вопросами на фоне введенных западных санкций в отношении России. Песков также напомнил, что РСПП объединяет крупнейших работодателей экономики страны.На прошлой неделе Путин встречался с представителями крупного бизнеса, в понедельник глава государства провел совещание по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776035014.html
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкции в отношении россии, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, александр шохин, санкции
14:19 02.03.2022 (обновлено: 14:24 02.03.2022)
Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций
Путин обсудил с главой РСПП Шохиным минимизацию последствий санкций для крупных компаний