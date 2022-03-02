https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776045305.html

Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций

Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций - РИА Новости, 02.03.2022

Путин обсудил с Шохиным минимизацию последствий санкций

Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным и обсудил с ним... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:19

2022-03-02T14:19

2022-03-02T14:24

санкции в отношении россии

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

александр шохин

санкции

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным и обсудил с ним минимизацию последствий санкций для крупнейших российских компаний, сообщается на официальном сайте главы государства."Состоялся обстоятельный разговор по темам минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что на встрече с Шохиным Путин продолжит заниматься экономическими вопросами на фоне введенных западных санкций в отношении России. Песков также напомнил, что РСПП объединяет крупнейших работодателей экономики страны.На прошлой неделе Путин встречался с представителями крупного бизнеса, в понедельник глава государства провел совещание по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776035014.html

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Владимир Лаврентьев

санкции в отношении россии, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, александр шохин, санкции