https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html

В Берлине объяснили позицию Германии при введении санкций против России

В Берлине объяснили позицию Германии при введении санкций против России - РИА Новости, 02.03.2022

В Берлине объяснили позицию Германии при введении санкций против России

Берлин в свете ситуации на Украине намерен максимально ослабить Россию, не нанося ущерб самим себе, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава Минфина ФРГ... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:45

2022-03-02T13:45

2022-03-02T13:49

экономика

германия

россия

евросоюз

минфин фрг

кристиан линднер

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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Берлин в свете ситуации на Украине намерен максимально ослабить Россию, не нанося ущерб самим себе, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер."Мы максимально изолируем Россию, но мы также принимаем во внимание воздействие на нас самих, не хотим ослабить собственной устойчивости. Негативные воздействия этой напряженности с Россией, этой войны на Украине очевидны каждому. Не все негативные последствия, например, рост стоимости энергоносителей, государство сможет уравновесить, это своего рода цена, которую платим мы все", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, евросоюз, минфин фрг, кристиан линднер