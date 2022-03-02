Мэр норвежской коммуны высказалась против антироссийских санкций
Мэр норвежской коммуны Сер-Варангер Лена Бергенг высказалась против антироссийских санкций
МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Мэр приграничной с Мурманской областью норвежской коммуны Сёр-Варангер Лена Бергенг считает, что санкции, которые вводятся в отношении России странами Запада из-за ситуации на Украине, и ответные меры РФ повредят российско-норвежским отношениям на границе и отрицательно повлияют на экономику коммуны, сообщило издание VG.
Кроме того, она напомнила, что в приграничье сложились давние теплые и конструктивные отношения, каждый десятый житель Киркенеса – русский, связаны и экономики приграничных территорий, прежде всего, за счет торговли. И прекращение этих отношений негативно отразится на жизни людей по обе стороны границы.
"Мы здесь, на границе, находимся в уникальной ситуации. Печенгский район (Мурманской области) – наш ближайший сосед, так что ситуация отразится на нас совершенно иначе, чем на других территориях. Если будет еще труднее торговать с Россией, последствия будут драматичными для многих здесь", - отметила мэр.
По ее мнению, порядка 500 рабочих мест в Сер-Варангере может исчезнуть, при этом в самой коммуне проживают 10 тысяч жителей, так что 500 мест для такой территории – огромная цифра.
"Русские поддерживают наш бизнес. Бизнес-сообщество Сёр-Варангера способно обслуживать 30 тысяч жителей, что в три раза больше, чем живущих здесь. Так что остальные 20 тысяч - в основном из России", - пояснила мэр. По ее словам мэра, только здесь крупный торговый центр Biltema получает 15-20% своего оборота от российских клиентов.
Еще сложнее обстоит ситуация на судоверфи, которая многие годы обслуживает российские суда – по данным Бергенг, это около 70% оборота. "Здесь у каждого есть русский коллега, у каждого есть русский сосед. Жители пользуются услугами российских банков, теперь они блокируются западными странами", - поясняет издание.
Мэр коммуны считает, что вместо того, чтобы замораживать контакты с Россией в нынешней ситуации, необходимо налаживать как можно больше связей между людьми в приграничье. В допандемийные времена сотни людей пересекали российско-норвежскую границу для реализации общих проектов, участия в спортивных или культурных мероприятиях, просто для посещения магазинов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После этого страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.