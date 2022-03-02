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Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 02.03.2022
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении Белоруссии, в том числе экономические, говорится в Twitter французского... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:04
2022-03-02T13:31
санкции
в мире
украина
россия
белоруссия
франция
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении Белоруссии, в том числе экономические, говорится в Twitter французского председательства в Совете государств ЕС.Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775962421.html
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санкции, в мире, украина, россия, белоруссия, франция, евросоюз
13:04 02.03.2022 (обновлено: 13:31 02.03.2022)
 
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии

Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против белорусских чиновников и компаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении Белоруссии, в том числе экономические, говорится в Twitter французского председательства в Совете государств ЕС.
"COREPER II только что утвердил новые санкции против: белорусских официальных лиц и военных, причастных к российской агрессии против Украины, определенных отраслей белорусской экономики, в частности лесного сектора и секторов стали и калия", - говорится в нем.
Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 06:08
Япония анонсировала возможные санкции против Белоруссии
 
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