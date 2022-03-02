https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776027792.html
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 02.03.2022
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении Белоруссии, в том числе экономические, говорится в Twitter французского... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:04
2022-03-02T13:04
2022-03-02T13:31
санкции
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белоруссия
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении Белоруссии, в том числе экономические, говорится в Twitter французского председательства в Совете государств ЕС.Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775962421.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, в мире, украина, россия, белоруссия, франция, евросоюз
13:04 02.03.2022 (обновлено: 13:31 02.03.2022)
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против белорусских чиновников и компаний