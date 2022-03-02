https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776027792.html

Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии

Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 02.03.2022

Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении Белоруссии, в том числе экономические, говорится в Twitter французского... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:04

2022-03-02T13:04

2022-03-02T13:31

санкции

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россия

белоруссия

франция

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении Белоруссии, в том числе экономические, говорится в Twitter французского председательства в Совете государств ЕС.Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775962421.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, в мире, украина, россия, белоруссия, франция, евросоюз