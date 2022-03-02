https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776023291.html

Китай не будет присоединяться к антироссийским санкциям, заявил регулятор

Китай не будет присоединяться к антироссийским санкциям, заявил регулятор - РИА Новости, 02.03.2022

Китай не будет присоединяться к антироссийским санкциям, заявил регулятор

Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении РФ, продолжит поддерживать нормальное финансовое сотрудничество со всеми сторонами, заявил... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:49

2022-03-02T12:49

2022-03-02T13:14

китай

санкции в отношении россии

мид кнр

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

украина

россия

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592562923_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_9f227b888386afaa9f50c03c1a10203e.jpg

ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении РФ, продолжит поддерживать нормальное финансовое сотрудничество со всеми сторонами, заявил на пресс-конференции в среду глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцин."Мы не будем присоединяться к таким (односторонним – ред.) санкциям, к тому же мы продолжаем поддерживать нормальные торгово-экономические и финансовые связи с соответствующими сторонами", - заявил Го Шуцин, отвечая на вопрос, будет ли Китай вводить финансовые санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как это уже сделали некоторые другие страны.Он также заявил, что влияние антироссийских санкций на экономику КНР на данный момент не слишком очевидно, и в будущем оно не будет значительным."Касательно влияния санкций на экономику и финансы Китая, то сейчас оно не кажется слишком очевидным, необходимо еще наблюдать, но в целом, мы думаем, что в будущем оно тоже не будет значительным, потому что наша экономика и финансы крайне стабильны и прочны", - заявил Го Шуцин, отвечая на вопрос, окажут ли санкции в отношении РФ влияние на экономику Китая.Как ранее заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цзя Цзяньпин, западные финансовые санкции против России на нынешнем этапе не окажут никакого влияния на банковскую систему Китая и финансовое сотрудничество РФ и КНР, также они не повлияют на валютные резервы Китая, если же Запад решит ввести целенаправленные санкции против КНР, то это потрясет существующую международную систему финансового управления.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Страны Запада после этого инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kitay-1776015785.html

https://ria.ru/20220302/tayvan-1775996793.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775991156.html

китай

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, санкции в отношении россии, мид кнр, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), украина, россия, германия, антон силуанов, жозеп боррель, экономика, в мире