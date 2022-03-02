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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776022502.html
В Кремле отреагировали на рост числа стран, вводящих санкции против России
В Кремле отреагировали на рост числа стран, вводящих санкции против России - РИА Новости, 02.03.2022
В Кремле отреагировали на рост числа стран, вводящих санкции против России
Де-факто все страны, решившие ввести санкции против России, - недружественные, их список для ответных мер вторичен, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:47
2022-03-02T12:47
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
признание днр и лнр в россии
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Де-факто все страны, решившие ввести санкции против России, - недружественные, их список для ответных мер вторичен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду."Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественным - в списке они или не в списке. В данном случае список - это вторично, но ответные меры на вот эти недружественные, говоря по-русски, враждебные действия - ответные меры, конечно, должны быть проанализированы, никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно и с трезвой головой", -заявил Песков, отвечая на вопрос про расширение списка недружественных стран на фоне новых санкций.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ принимают ответные меры.
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россия, украина, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков, политика
12:47 02.03.2022
 
В Кремле отреагировали на рост числа стран, вводящих санкции против России

Песков назвал недружественными все страны, решившие ввести санкции против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Де-факто все страны, решившие ввести санкции против России, - недружественные, их список для ответных мер вторичен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.
"Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественным - в списке они или не в списке. В данном случае список - это вторично, но ответные меры на вот эти недружественные, говоря по-русски, враждебные действия - ответные меры, конечно, должны быть проанализированы, никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно и с трезвой головой", -заявил Песков, отвечая на вопрос про расширение списка недружественных стран на фоне новых санкций.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ принимают ответные меры.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДмитрий ПесковПолитика
 
 
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