https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776022502.html

В Кремле отреагировали на рост числа стран, вводящих санкции против России

В Кремле отреагировали на рост числа стран, вводящих санкции против России - РИА Новости, 02.03.2022

В Кремле отреагировали на рост числа стран, вводящих санкции против России

Де-факто все страны, решившие ввести санкции против России, - недружественные, их список для ответных мер вторичен, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:47

2022-03-02T12:47

2022-03-02T12:47

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

признание днр и лнр в россии

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Де-факто все страны, решившие ввести санкции против России, - недружественные, их список для ответных мер вторичен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду."Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественным - в списке они или не в списке. В данном случае список - это вторично, но ответные меры на вот эти недружественные, говоря по-русски, враждебные действия - ответные меры, конечно, должны быть проанализированы, никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно и с трезвой головой", -заявил Песков, отвечая на вопрос про расширение списка недружественных стран на фоне новых санкций.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ принимают ответные меры.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков, политика