Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776017980.html
Россия не будет стрелять себе в ногу ответными санкциями, заявили в Кремле
Россия не будет стрелять себе в ногу ответными санкциями, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.03.2022
Россия не будет стрелять себе в ногу ответными санкциями, заявили в Кремле
Де-факто все страны, решившие ввести санкции против России, - недружественные, их список для ответных мер вторичен, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:33
2022-03-02T13:16
дмитрий песков
санкции в отношении россии
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771215661_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e4643fd418bd84debb6a083cdbe18edd.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Де-факто все страны, решившие ввести санкции против России, - недружественные, их список для ответных мер вторичен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду."Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественным - в списке они или не в списке. В данном случае список - это вторично, но ответные меры на вот эти недружественные, говоря по-русски, враждебные действия - ответные меры, конечно, должны быть проанализированы, никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно и с трезвой головой", -заявил Песков, отвечая на вопрос про расширение списка недружественных стран на фоне новых санкций.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776029655.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771215661_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_976c5f7626e72470bf135894241a7df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире, экономика
12:33 02.03.2022 (обновлено: 13:16 02.03.2022)
 
Россия не будет стрелять себе в ногу ответными санкциями, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков об ответных санкциях: никто не собирается стрелять себе в ногу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и Большой Москворецкий мост
Московский Кремль и Большой Москворецкий мост - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Московский Кремль и Большой Москворецкий мост
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Де-факто все страны, решившие ввести санкции против России, - недружественные, их список для ответных мер вторичен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.
"Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественным - в списке они или не в списке. В данном случае список - это вторично, но ответные меры на вот эти недружественные, говоря по-русски, враждебные действия - ответные меры, конечно, должны быть проанализированы, никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно и с трезвой головой", -заявил Песков, отвечая на вопрос про расширение списка недружественных стран на фоне новых санкций.
Осло - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:11
Мэр норвежской коммуны высказалась против антироссийских санкций
 
Дмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала