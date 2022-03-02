https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776017980.html
Россия не будет стрелять себе в ногу ответными санкциями, заявили в Кремле
Россия не будет стрелять себе в ногу ответными санкциями, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.03.2022
Россия не будет стрелять себе в ногу ответными санкциями, заявили в Кремле
Де-факто все страны, решившие ввести санкции против России, - недружественные, их список для ответных мер вторичен, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:33
2022-03-02T12:33
2022-03-02T13:16
дмитрий песков
санкции в отношении россии
в мире
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Де-факто все страны, решившие ввести санкции против России, - недружественные, их список для ответных мер вторичен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду."Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественным - в списке они или не в списке. В данном случае список - это вторично, но ответные меры на вот эти недружественные, говоря по-русски, враждебные действия - ответные меры, конечно, должны быть проанализированы, никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно и с трезвой головой", -заявил Песков, отвечая на вопрос про расширение списка недружественных стран на фоне новых санкций.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776029655.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире, экономика
12:33 02.03.2022 (обновлено: 13:16 02.03.2022)
Россия не будет стрелять себе в ногу ответными санкциями, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков об ответных санкциях: никто не собирается стрелять себе в ногу