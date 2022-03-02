https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775979395.html

Санкции не скажутся на сотрудничестве России с Китаем, считает эксперт

Санкции не скажутся на сотрудничестве России с Китаем, считает эксперт - РИА Новости, 02.03.2022

Санкции не скажутся на сотрудничестве России с Китаем, считает эксперт

Западные финансовые санкции против России на нынешнем этапе не окажут никакого влияния на банковскую систему Китая и финансовое сотрудничество РФ и КНР, также... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:04

2022-03-02T10:04

2022-03-02T10:04

россия

китай

экономика

технологии

владимир путин

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сша

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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Западные финансовые санкции против России на нынешнем этапе не окажут никакого влияния на банковскую систему Китая и финансовое сотрудничество РФ и КНР, также они не повлияют на валютные резервы Китая, если же Запад решит ввести целенаправленные санкции против КНР, то это потрясет существующую международную систему финансового управления, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цзя Цзяньпин.Отвечая на вопрос о том, повлияет ли отключение российских банков от SWIFT на финансовое сотрудничество РФ и КНР, эксперт отметил, что у международной системы расчетов есть несколько составляющих, включая выбор валюты, систему передачи сообщений по платежным поручениям, систему счета платежного баланса, фактическую обработку платежей и расчетов."Следует отметить, что Китай и Россия сейчас в основном используют юань и рубль в качестве платежной и клиринговой валюты, и у Китая нет валютных резервов в России", - указал Цзя Цзяньпин.Он подчеркнул, что западные страны, в первую очередь США и ЕС, исключают Россию из SWIFT, "но на нормальное функционирование платежно-расчетных операций между Китаем и Россией в юанях и российских рублях это не влияет, и поскольку системой SWIFT пользоваться нельзя, две страны могут напрямую использовать другие виды передачи (финансовых) сообщений".Цзя Цзяньпин при этом отметил, что передача сообщений через другие системы происходит несомненно медленнее, чем через SWIFT, что влияет на стоимость капитала, "однако это не окажет воздействия на нормальный финансовый и торговый обмен, в том числе бартерную торговлю между двумя странами".Он пояснил, что во избежание влияния международных платежей и расчетов на внутренние расчеты, все страны одновременно приняли метод брандмауэра, когда для расчетов в местной валюте внутри страны используется одна система, а для трансграничных платежей – другая, например, Китай внутри страны использует систему HVPS, и систему CIPS для международных межбанковских платежей, США внутри страны используют FEDWIRE, а за границей – в том числе систему CHIPS."В настоящее время финансовые санкции против России со стороны западных стран не окажут никакого влияния на банковскую систему Китая и финансовое сотрудничество РФ и КНР, также они не повлияют на валютные резервы Китая, включая валютные и золотые резервы за рубежом", - указал он.Вместе с тем он подчеркнул, что в случае, если США и другие страны Запада пойдут на ужесточение и расширение санкций таким образом, что они могут затронуть третьи страны, которые ведут обычный финансовый бизнес и торговлю с Россией, или же под предлогом посеять раздор введут целенаправленные и расширенные санкции против Китая, этот шаг определенно станет "обоюдоострым мечом, наносящим ущерб экономике Китая, а также их экономике, это потрясет существующую международную систему финансового управления"."Нынешняя финансовая система Китая крайне здорова и стабильна, а его валютные резервы в безопасности", - подытожил он.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ по демилитаризации Украины запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/reformy-1775961916.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/kitay-1775851667.html

https://ria.ru/20220301/kitay-1775773873.html

россия

китай

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, экономика, технологии, владимир путин, жозеп боррель, сша, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, swift, санкции в отношении россии