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Эксперт прокомментировал действия Польши по изъятию российской недвижимости
Эксперт прокомментировал действия Польши по изъятию российской недвижимости - РИА Новости, 02.03.2022
Эксперт прокомментировал действия Польши по изъятию российской недвижимости
Изъятие Польшей российской недвижимости станет нарушением международного права, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:27
2022-03-02T09:27
в мире
сергей андреев (дипломат)
россия
варшава
польша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Изъятие Польшей российской недвижимости станет нарушением международного права, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Ранее польские власти сообщили, что начали процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве РФ. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что посольство России в Польше будет разбираться с правовыми аспектами решения об изъятии недвижимости."Если они принадлежат другому государству, правда, у них может быть недипломатический статус, то любые действия в отношении этих помещений - изъятия тем более - являются нарушением международного права. Если данные помещения не пользуются дипломатическим иммунитетом, то для того, чтобы какие-то действия предпринимать, необходимо решение суда, причем не национального, а суда международного уровня", - сказал эксперт.При этом неважно, используются эти помещения или нет, отметил Орджоникидзе, добавив, что власти Польши, приняв такое решение, пошли по пути американцев, действия которых, правда, касались уже непосредственно дипсобственности.
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россия
варшава
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в мире, сергей андреев (дипломат), россия, варшава, польша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:27 02.03.2022
 
Эксперт прокомментировал действия Польши по изъятию российской недвижимости

Орджоникидзе: изъятие Польшей российской недвижимости — нарушение международного права

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Изъятие Польшей российской недвижимости станет нарушением международного права, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Ранее польские власти сообщили, что начали процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве РФ. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что посольство России в Польше будет разбираться с правовыми аспектами решения об изъятии недвижимости.
"Если они принадлежат другому государству, правда, у них может быть недипломатический статус, то любые действия в отношении этих помещений - изъятия тем более - являются нарушением международного права. Если данные помещения не пользуются дипломатическим иммунитетом, то для того, чтобы какие-то действия предпринимать, необходимо решение суда, причем не национального, а суда международного уровня", - сказал эксперт.
При этом неважно, используются эти помещения или нет, отметил Орджоникидзе, добавив, что власти Польши, приняв такое решение, пошли по пути американцев, действия которых, правда, касались уже непосредственно дипсобственности.
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В миреСергей Андреев (дипломат)РоссияВаршаваПольшаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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