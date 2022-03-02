https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775974743.html
Эксперт прокомментировал действия Польши по изъятию российской недвижимости
Эксперт прокомментировал действия Польши по изъятию российской недвижимости - РИА Новости, 02.03.2022
Эксперт прокомментировал действия Польши по изъятию российской недвижимости
Изъятие Польшей российской недвижимости станет нарушением международного права, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:27
2022-03-02T09:27
2022-03-02T09:27
в мире
сергей андреев (дипломат)
россия
варшава
польша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756796087_0:325:2919:1966_1920x0_80_0_0_fe89484eefe74427723e098b58bd701b.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Изъятие Польшей российской недвижимости станет нарушением международного права, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Ранее польские власти сообщили, что начали процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве РФ. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что посольство России в Польше будет разбираться с правовыми аспектами решения об изъятии недвижимости."Если они принадлежат другому государству, правда, у них может быть недипломатический статус, то любые действия в отношении этих помещений - изъятия тем более - являются нарушением международного права. Если данные помещения не пользуются дипломатическим иммунитетом, то для того, чтобы какие-то действия предпринимать, необходимо решение суда, причем не национального, а суда международного уровня", - сказал эксперт.При этом неважно, используются эти помещения или нет, отметил Орджоникидзе, добавив, что власти Польши, приняв такое решение, пошли по пути американцев, действия которых, правда, касались уже непосредственно дипсобственности.
https://ria.ru/20220302/biznes-1775961060.html
россия
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756796087_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4c7561e5d02d7cb35e3061d37be95f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей андреев (дипломат), россия, варшава, польша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Эксперт прокомментировал действия Польши по изъятию российской недвижимости
Орджоникидзе: изъятие Польшей российской недвижимости — нарушение международного права
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Изъятие Польшей российской недвижимости станет нарушением международного права, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Ранее польские власти сообщили, что начали процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве
, в том числе здания школы при посольстве РФ. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев
заявил, что посольство России
в Польше
будет разбираться с правовыми аспектами решения об изъятии недвижимости.
"Если они принадлежат другому государству, правда, у них может быть недипломатический статус, то любые действия в отношении этих помещений - изъятия тем более - являются нарушением международного права. Если данные помещения не пользуются дипломатическим иммунитетом, то для того, чтобы какие-то действия предпринимать, необходимо решение суда, причем не национального, а суда международного уровня", - сказал эксперт.
При этом неважно, используются эти помещения или нет, отметил Орджоникидзе, добавив, что власти Польши, приняв такое решение, пошли по пути американцев, действия которых, правда, касались уже непосредственно дипсобственности.