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В США попросили Белый дом исключить российский уран из-под санкций
В США попросили Белый дом исключить российский уран из-под санкций - РИА Новости, 02.03.2022
В США попросили Белый дом исключить российский уран из-под санкций
Компании из американской ядерной отрасли пытается повлиять на власти США, чтобы ограничительные меры на фоне ситуации вокруг Украины не коснулись поставок урана РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:05
2022-03-02T14:44
сша
экономика
санкции в отношении россии
россия
великобритания
альфа-банк
втб
сбербанк россии
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Компании из американской ядерной отрасли пытается повлиять на власти США, чтобы ограничительные меры на фоне ситуации вокруг Украины не коснулись поставок урана из России, сообщил Рейтер со ссылкой на источник."Отрасль (ядерной энергетики США. — Прим. ред.) просто зависима от дешевого российского урана", — рассказал собеседник агентства.Также отмечается, что электроэнергетические компании ядерной отрасли, включая Duke Energy Corp и Exelon Corp, предпринимают усилия по лоббированию, чтобы уран был исключен из-под возможных будущих санкций.В Национальном институте энергетики США (National Energy Institute, NEI), объединяющем энергетические компании ядерной отрасли, заявили, что поддерживают диверсификацию поставок урана, пишет агентство. Отмечается, что в настоящий момент в США не ведется собственная добыча и переработка урана, хотя ряд компаний выразили готовность возобновить добычу.Ранее западные страны ввели новые санкции в отношении России. Под ограничения со стороны США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". Против Сбербанка приняли другие меры: финансовые институты США обязали закрыть его корреспондентские счета и отклонять любые переводы с его участием.Помимо этого, меры призваны помешать российским компаниям и банкам привлекать долговой и акционерный капитал. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России на протяжении достаточно длительного времени велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, а ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/voyska-1775962678.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/samolety-1775963027.html
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сша, экономика, санкции в отношении россии, россия, великобритания, альфа-банк, втб, сбербанк россии, дмитрий песков
09:05 02.03.2022 (обновлено: 14:44 02.03.2022)
 
В США попросили Белый дом исключить российский уран из-под санкций

СМИ: ядерная отрасль США просит Белый дом исключить российский уран из-под санкций

© REUTERS / Al DragoБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Компании из американской ядерной отрасли пытается повлиять на власти США, чтобы ограничительные меры на фоне ситуации вокруг Украины не коснулись поставок урана из России, сообщил Рейтер со ссылкой на источник.
"Отрасль (ядерной энергетики США. — Прим. ред.) просто зависима от дешевого российского урана", — рассказал собеседник агентства.
Также отмечается, что электроэнергетические компании ядерной отрасли, включая Duke Energy Corp и Exelon Corp, предпринимают усилия по лоббированию, чтобы уран был исключен из-под возможных будущих санкций.
В Национальном институте энергетики США (National Energy Institute, NEI), объединяющем энергетические компании ядерной отрасли, заявили, что поддерживают диверсификацию поставок урана, пишет агентство. Отмечается, что в настоящий момент в США не ведется собственная добыча и переработка урана, хотя ряд компаний выразили готовность возобновить добычу.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Ранее западные страны ввели новые санкции в отношении России. Под ограничения со стороны США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". Против Сбербанка приняли другие меры: финансовые институты США обязали закрыть его корреспондентские счета и отклонять любые переводы с его участием.
Помимо этого, меры призваны помешать российским компаниям и банкам привлекать долговой и акционерный капитал. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России на протяжении достаточно длительного времени велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, а ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Самолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 06:37В мире
США закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний
 
СШАЭкономикаСанкции в отношении РоссииРоссияВеликобританияАльфа-банкВТБСбербанк РоссииДмитрий Песков
 
 
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