Япония анонсировала возможные санкции против Белоруссии
Премьер Японии Кисида: Токио может ввести санкции против Белоруссии уже на этой неделе
Вид на Токио. Архивное фото
ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония может ввести санкции против Белоруссии уже на этой неделе, заявил японский премьер Фумио Кисида.
"Что касается санкций против Белоруссии, то с учетом ее очевидной причастности к вторжению России на Украину, то я рассчитываю, что санкции против некоторых лиц, начиная с президента Лукашенко, и организаций, меры по ограничению экспорта будут приняты уже на этой неделе", - сказал Кисида на слушаниях в бюджетном комитете парламента.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
В ответ Япония наряду с западными странами приняла два пакета санкций. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга России и операций с ним в Японии. В пятницу премьер Кисида заявил, что Токио усиливает антироссийские санкции. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Сообщалось, что санкции вводятся и против президента РФ. Энергетику санкции не затронули. В понедельник Кисида объявил, что санкции вводятся и против Банка России.