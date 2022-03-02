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Япония анонсировала возможные санкции против Белоруссии
Япония анонсировала возможные санкции против Белоруссии - РИА Новости, 02.03.2022
Япония анонсировала возможные санкции против Белоруссии
Япония может ввести санкции против Белоруссии уже на этой неделе, заявил японский премьер Фумио Кисида. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T06:08
2022-03-02T06:08
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япония
белоруссия
украина
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония может ввести санкции против Белоруссии уже на этой неделе, заявил японский премьер Фумио Кисида.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.В ответ Япония наряду с западными странами приняла два пакета санкций. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга России и операций с ним в Японии. В пятницу премьер Кисида заявил, что Токио усиливает антироссийские санкции. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Сообщалось, что санкции вводятся и против президента РФ. Энергетику санкции не затронули. В понедельник Кисида объявил, что санкции вводятся и против Банка России.
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россия, япония, белоруссия, украина, в мире
06:08 02.03.2022
 
Япония анонсировала возможные санкции против Белоруссии

Премьер Японии Кисида: Токио может ввести санкции против Белоруссии уже на этой неделе

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на Токио
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония может ввести санкции против Белоруссии уже на этой неделе, заявил японский премьер Фумио Кисида.
"Что касается санкций против Белоруссии, то с учетом ее очевидной причастности к вторжению России на Украину, то я рассчитываю, что санкции против некоторых лиц, начиная с президента Лукашенко, и организаций, меры по ограничению экспорта будут приняты уже на этой неделе", - сказал Кисида на слушаниях в бюджетном комитете парламента.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
В ответ Япония наряду с западными странами приняла два пакета санкций. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга России и операций с ним в Японии. В пятницу премьер Кисида заявил, что Токио усиливает антироссийские санкции. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Сообщалось, что санкции вводятся и против президента РФ. Энергетику санкции не затронули. В понедельник Кисида объявил, что санкции вводятся и против Банка России.
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