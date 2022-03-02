https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775962421.html

Япония анонсировала возможные санкции против Белоруссии

Япония анонсировала возможные санкции против Белоруссии - РИА Новости, 02.03.2022

Япония анонсировала возможные санкции против Белоруссии

Япония может ввести санкции против Белоруссии уже на этой неделе, заявил японский премьер Фумио Кисида. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T06:08

2022-03-02T06:08

2022-03-02T06:08

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япония

белоруссия

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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония может ввести санкции против Белоруссии уже на этой неделе, заявил японский премьер Фумио Кисида.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.В ответ Япония наряду с западными странами приняла два пакета санкций. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга России и операций с ним в Японии. В пятницу премьер Кисида заявил, что Токио усиливает антироссийские санкции. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Сообщалось, что санкции вводятся и против президента РФ. Энергетику санкции не затронули. В понедельник Кисида объявил, что санкции вводятся и против Банка России.

https://ria.ru/20220302/yaponiya-1775962055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

россия, япония, белоруссия, украина, в мире