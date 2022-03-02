https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775960928.html

Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций

Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций - РИА Новости, 02.03.2022

Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций

Экономика России в результате западных санкций расшатана, и виноват в этом исключительно Владимир Путин, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:36

2022-03-02T05:36

2022-03-02T05:36

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

украина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Экономика России в результате западных санкций расшатана, и виноват в этом исключительно Владимир Путин, заявил президент США Джо Байден.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/pomosch-1775960608.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Манаширов

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, джо байден, сша