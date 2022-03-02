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Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций
Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций - РИА Новости, 02.03.2022
Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций
Экономика России в результате западных санкций расшатана, и виноват в этом исключительно Владимир Путин, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:36
2022-03-02T05:36
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Экономика России в результате западных санкций расшатана, и виноват в этом исключительно Владимир Путин, заявил президент США Джо Байден.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, джо байден, сша
05:36 02.03.2022
 
Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций

Президент США Байден: экономика России шатается из-за санкций

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Экономика России в результате западных санкций расшатана, и виноват в этом исключительно Владимир Путин, заявил президент США Джо Байден.
"Рубль потерял 30% своей стоимости, российский фондовый рынок потерял 40%, и торги на нем приостановлены. Российская экономика шатается, и виноват в этом Путин", - заявил Байден, выступая с обращением к конгрессу.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 05:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден заявил о готовности продолжить финансовую помощь Украине
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаДжо БайденСША
 
 
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