https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775960928.html
Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций
Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций - РИА Новости, 02.03.2022
Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций
Экономика России в результате западных санкций расшатана, и виноват в этом исключительно Владимир Путин, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:36
2022-03-02T05:36
2022-03-02T05:36
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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россия
вооруженные силы рф
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Экономика России в результате западных санкций расшатана, и виноват в этом исключительно Владимир Путин, заявил президент США Джо Байден.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, джо байден, сша
Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций
Президент США Байден: экономика России шатается из-за санкций