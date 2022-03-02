https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775955898.html

В Турции заявили об отсутствии давления на страну для введения санкций

В Турции заявили об отсутствии давления на страну для введения санкций - РИА Новости, 02.03.2022

В Турции заявили об отсутствии давления на страну для введения санкций

Анкару никто не заставляет присоединяться к антироссийским ограничениям, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит агентство Anadolu. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T02:09

2022-03-02T02:09

2022-03-02T08:48

экономика

евросоюз

россия

украина

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мевлют чавушоглу

в мире

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АНКАРА, 2 мар — РИА Новости. Анкару никто не заставляет присоединяться к антироссийским ограничениям, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит агентство Anadolu."Не было никакого требования или давления на Турцию, чтобы она присоединилась к санкциям против России", — сказал он.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775952289.html

https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html

https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775452174.html

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украина

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Игорь Манаширов

экономика, евросоюз, россия, украина, турция, мевлют чавушоглу, в мире