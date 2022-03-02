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Канада анонсировала новые антироссийские санкции
Канада анонсировала новые антироссийские санкции - РИА Новости, 02.03.2022
Канада анонсировала новые антироссийские санкции
Канада в ближайшие дни объявит о новых санкциях в отношении РФ, заявила глава минфина страны Христя Фриланд. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T00:41
2022-03-02T00:41
в мире
россия
джастин трюдо
канада
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Канада в ближайшие дни объявит о новых санкциях в отношении РФ, заявила глава минфина страны Христя Фриланд.Она также не исключила возможности введения санкций в отношении активов олигархов РФ и базирующихся на территории страны российских компаний из-за событий на Украине."Мы внимательно изучаем активы всех российских олигархов и компаний, базирующихся в Канаде. Мы проверяем их, и никакие варианты не исключаются", - сказала Фриланд.Ранее во вторник премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады намерены сохранять экономические санкции в отношении России, пока та не признает своей ошибки и не выведет свои войска с территории Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/khabek-1775947090.html
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в мире, россия, джастин трюдо, канада, украина
00:41 02.03.2022
 
Канада анонсировала новые антироссийские санкции

Глава минфина Канады Фриланд: Оттава вскоре объявит о новых антироссийских санкциях

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкОттава
Оттава - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Канада в ближайшие дни объявит о новых санкциях в отношении РФ, заявила глава минфина страны Христя Фриланд.
"Я хочу уверить всех канадцев, и я хочу уверить Россию, что мы готовим дополнительные меры, и мы объявим о них в ближайшие дни", - сказала Фриланд на брифинге.
Она также не исключила возможности введения санкций в отношении активов олигархов РФ и базирующихся на территории страны российских компаний из-за событий на Украине.
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"Мы внимательно изучаем активы всех российских олигархов и компаний, базирующихся в Канаде. Мы проверяем их, и никакие варианты не исключаются", - сказала Фриланд.
Ранее во вторник премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады намерены сохранять экономические санкции в отношении России, пока та не признает своей ошибки и не выведет свои войска с территории Украины.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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