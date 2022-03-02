https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775951490.html

Канада анонсировала новые антироссийские санкции

Канада анонсировала новые антироссийские санкции - РИА Новости, 02.03.2022

Канада анонсировала новые антироссийские санкции

Канада в ближайшие дни объявит о новых санкциях в отношении РФ, заявила глава минфина страны Христя Фриланд. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T00:41

2022-03-02T00:41

2022-03-02T00:41

в мире

россия

джастин трюдо

канада

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40307/27/403072747_0:643:1356:1406_1920x0_80_0_0_80788a78fec05e3f9ef6f402cdb1371b.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Канада в ближайшие дни объявит о новых санкциях в отношении РФ, заявила глава минфина страны Христя Фриланд.Она также не исключила возможности введения санкций в отношении активов олигархов РФ и базирующихся на территории страны российских компаний из-за событий на Украине."Мы внимательно изучаем активы всех российских олигархов и компаний, базирующихся в Канаде. Мы проверяем их, и никакие варианты не исключаются", - сказала Фриланд.Ранее во вторник премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады намерены сохранять экономические санкции в отношении России, пока та не признает своей ошибки и не выведет свои войска с территории Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/khabek-1775947090.html

https://ria.ru/20220301/prilozhenie-1775949428.html

россия

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, джастин трюдо, канада, украина