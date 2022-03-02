https://ria.ru/20220302/samolety-1776091947.html

Власти США пригрозили перехватывать российские самолеты в своем небе

Власти США пригрозили перехватывать российские самолеты в своем небе - РИА Новости, 02.03.2022

Власти США пригрозили перехватывать российские самолеты в своем небе

Пилотам и экипажам российских самолетов грозит задержание, если они нарушат воздушное пространство США, заявила Федеральная авиационная администрация. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:18

2022-03-02T17:18

2022-03-02T18:06

сша

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Пилотам и экипажам российских самолетов грозит задержание, если они нарушат воздушное пространство США, заявила Федеральная авиационная администрация."Эксплуатируемые самолеты, указанные в инструкции, которые не подчинятся ей, могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности", — говорится в сообщении.Исключение сделают для самолетов, участвующих в гуманитарных операциях, утвержденных авиавластями, а также для следующих с дипломатическими целями. Но для этого нужно будет получать соответствующее разрешение в Минтрансе.Накануне США вслед за Евросоюзом, Канадой и некоторыми другими странами закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Эта мера — часть пакета санкций, которые Запад вводит против России после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе.В ответ Москва запретила авиакомпаниям из этих стран полеты над своей территорией.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776062319.html

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, в мире, санкции в отношении россии