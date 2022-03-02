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Власти США пригрозили перехватывать российские самолеты в своем небе
Власти США пригрозили перехватывать российские самолеты в своем небе - РИА Новости, 02.03.2022
Власти США пригрозили перехватывать российские самолеты в своем небе
Пилотам и экипажам российских самолетов грозит задержание, если они нарушат воздушное пространство США, заявила Федеральная авиационная администрация. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:18
2022-03-02T18:06
сша
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Пилотам и экипажам российских самолетов грозит задержание, если они нарушат воздушное пространство США, заявила Федеральная авиационная администрация."Эксплуатируемые самолеты, указанные в инструкции, которые не подчинятся ей, могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности", — говорится в сообщении.Исключение сделают для самолетов, участвующих в гуманитарных операциях, утвержденных авиавластями, а также для следующих с дипломатическими целями. Но для этого нужно будет получать соответствующее разрешение в Минтрансе.Накануне США вслед за Евросоюзом, Канадой и некоторыми другими странами закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Эта мера — часть пакета санкций, которые Запад вводит против России после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе.В ответ Москва запретила авиакомпаниям из этих стран полеты над своей территорией.
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сша, в мире, санкции в отношении россии
17:18 02.03.2022 (обновлено: 18:06 02.03.2022)
 
Власти США пригрозили перехватывать российские самолеты в своем небе

Авиавласти США пригрозили перехватывать российские самолеты в своем небе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Пилотам и экипажам российских самолетов грозит задержание, если они нарушат воздушное пространство США, заявила Федеральная авиационная администрация.
"Эксплуатируемые самолеты, указанные в инструкции, которые не подчинятся ей, могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности", — говорится в сообщении.
Исключение сделают для самолетов, участвующих в гуманитарных операциях, утвержденных авиавластями, а также для следующих с дипломатическими целями. Но для этого нужно будет получать соответствующее разрешение в Минтрансе.
Накануне США вслед за Евросоюзом, Канадой и некоторыми другими странами закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Эта мера — часть пакета санкций, которые Запад вводит против России после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе.
В ответ Москва запретила авиакомпаниям из этих стран полеты над своей территорией.
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