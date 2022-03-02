https://ria.ru/20220302/samolety-1776001304.html

Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ

Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2022

Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ

Авиастроительный концерн Airbus сообщает о приостановке деятельности инженерной площадки в России, а также о приостановке услуг поддержки российских... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:31

2022-03-02T11:31

2022-03-02T11:52

airbus

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Авиастроительный концерн Airbus сообщает о приостановке деятельности инженерной площадки в России, а также о приостановке услуг поддержки российских авиакомпаний.Кроме того, компания объявила о приостановке поставок запчастей в РФ, отмечает агентство Рейтер.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно нему европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее в СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.

https://ria.ru/20220302/tekhpodderzhka-1775958980.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

airbus, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии