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Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ
Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2022
Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ
Авиастроительный концерн Airbus сообщает о приостановке деятельности инженерной площадки в России, а также о приостановке услуг поддержки российских... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:31
2022-03-02T11:52
airbus
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Авиастроительный концерн Airbus сообщает о приостановке деятельности инженерной площадки в России, а также о приостановке услуг поддержки российских авиакомпаний.Кроме того, компания объявила о приостановке поставок запчастей в РФ, отмечает агентство Рейтер.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно нему европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее в СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
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airbus, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:31 02.03.2022 (обновлено: 11:52 02.03.2022)
 
Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ

Reuters: Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШирокофюзеляжный реактивный грузовой самолёт Airbus Beluga
Широкофюзеляжный реактивный грузовой самолёт Airbus Beluga - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Широкофюзеляжный реактивный грузовой самолёт Airbus Beluga
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Авиастроительный концерн Airbus сообщает о приостановке деятельности инженерной площадки в России, а также о приостановке услуг поддержки российских авиакомпаний.
Кроме того, компания объявила о приостановке поставок запчастей в РФ, отмечает агентство Рейтер.
Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно нему европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее в СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Новосибирска - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 04:32
Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний
 
AirbusСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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