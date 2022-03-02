https://ria.ru/20220302/samolety-1776001304.html
Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ
Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2022
Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ
Авиастроительный концерн Airbus сообщает о приостановке деятельности инженерной площадки в России, а также о приостановке услуг поддержки российских... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:31
2022-03-02T11:31
2022-03-02T11:52
airbus
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765121281_0:96:2213:1341_1920x0_80_0_0_105d3cf74719901634ec556e9ca32ff9.jpg
ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Авиастроительный концерн Airbus сообщает о приостановке деятельности инженерной площадки в России, а также о приостановке услуг поддержки российских авиакомпаний.Кроме того, компания объявила о приостановке поставок запчастей в РФ, отмечает агентство Рейтер.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно нему европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее в СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
https://ria.ru/20220302/tekhpodderzhka-1775958980.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765121281_172:0:2136:1473_1920x0_80_0_0_34241afbeef976c9890ceed46a867d76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
airbus, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:31 02.03.2022 (обновлено: 11:52 02.03.2022)
Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России, пишут СМИ
Reuters: Airbus приостановил деятельность инженерной площадки в России