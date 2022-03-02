05:19 02.03.2022 (обновлено: 12:09 02.03.2022)
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Президент США Байден объявил о закрытии воздушного пространства для самолетов из России
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов, говорится в обращении президента США Джо Байдена.
"Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику", — сказал он, выступая в конгрессе.
По информации американского Минтранса, запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
Ранее небо для всех российских самолетов закрыл Евросоюз. Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.