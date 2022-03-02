https://ria.ru/20220302/samolety-1775960083.html

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 02.03.2022

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов, говорится в обращении президента США Джо Байдена. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:19

2022-03-02T05:19

2022-03-02T12:09

в мире

санкции в отношении россии

джо байден

сша

новости - туризм

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов, говорится в обращении президента США Джо Байдена.По информации американского Минтранса, запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.Ранее небо для всех российских самолетов закрыл Евросоюз. Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, санкции в отношении россии, джо байден, сша, новости - туризм