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США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 02.03.2022
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов, говорится в обращении президента США Джо Байдена. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:19
2022-03-02T12:09
в мире
санкции в отношении россии
джо байден
сша
новости - туризм
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов, говорится в обращении президента США Джо Байдена.По информации американского Минтранса, запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.Ранее небо для всех российских самолетов закрыл Евросоюз. Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, санкции в отношении россии, джо байден, сша, новости - туризм
05:19 02.03.2022 (обновлено: 12:09 02.03.2022)
 
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Президент США Байден объявил о закрытии воздушного пространства для самолетов из России

© Depositphotos / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Depositphotos / Ali Mufti
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов, говорится в обращении президента США Джо Байдена.

"Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику", — сказал он, выступая в конгрессе.

По информации американского Минтранса, запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
Ранее небо для всех российских самолетов закрыл Евросоюз. Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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