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В Россотрудничестве заявили о всплеске русофобии в Евросоюзе
В Россотрудничестве заявили о всплеске русофобии в Евросоюзе - РИА Новости, 03.03.2022
В Россотрудничестве заявили о всплеске русофобии в Евросоюзе
Россотрудничество фиксирует серьезный всплеск русофобских настроений в странах Евросоюза, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Надана Фридрихсон. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T23:44
2022-03-03T08:35
россия
в мире
европа
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Россотрудничество фиксирует серьезный всплеск русофобских настроений в странах Евросоюза, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Надана Фридрихсон."Уже поступают сообщения, что людей увольняют с работы по национальному признаку. Эту истерию раскручивают отдельные политические деятели Европы при содействии ряда СМИ. Если в XX веке Европа болела антисемитизмом, то сейчас это русофобия. Все европейские ценности, о которых говорили и которые тиражировали на экспорт, сведены к нулю", - сказала Фридрихсон.Сейчас люстрации подвергается русская культура, что тревожно и заставляет задуматься о будущем самой Европы, подытожила собеседница агентства.Пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон сказала РИА Новости, что сейчас Русские дома в Европе работают в штатном режиме, но она не исключает "заморозку" их работы."Русские дома работают с европейскими деятелями культуры, кто сохраняет ту самую цивилизованность и не поддаётся текущей истерии... Пока Русские дома в странах ЕС работают в штатном режиме. Мы отслеживаем факты притеснения соотечественников по национальному признаку. Однако опыт Украины показывает, в любой момент деятельность агентства может быть заморожена и в ЕС, вопреки европейским ценностям", - заявила РИА Новости Фридрихсон.Она считает важным доносить до европейского общества, что происходящее неприемлемо.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия, в мире, европа, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
23:44 02.03.2022 (обновлено: 08:35 03.03.2022)
 
В Россотрудничестве заявили о всплеске русофобии в Евросоюзе

В Россотрудничестве заявили о всплеске русофобских настроений в странах Евросоюза

© Фото : РоссотрудничествоЛоготип Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
Логотип Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Россотрудничество
Логотип Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Россотрудничество фиксирует серьезный всплеск русофобских настроений в странах Евросоюза, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Надана Фридрихсон.
"Уже поступают сообщения, что людей увольняют с работы по национальному признаку. Эту истерию раскручивают отдельные политические деятели Европы при содействии ряда СМИ. Если в XX веке Европа болела антисемитизмом, то сейчас это русофобия. Все европейские ценности, о которых говорили и которые тиражировали на экспорт, сведены к нулю", - сказала Фридрихсон.
Сейчас люстрации подвергается русская культура, что тревожно и заставляет задуматься о будущем самой Европы, подытожила собеседница агентства.
Пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон сказала РИА Новости, что сейчас Русские дома в Европе работают в штатном режиме, но она не исключает "заморозку" их работы.
"Русские дома работают с европейскими деятелями культуры, кто сохраняет ту самую цивилизованность и не поддаётся текущей истерии... Пока Русские дома в странах ЕС работают в штатном режиме. Мы отслеживаем факты притеснения соотечественников по национальному признаку. Однако опыт Украины показывает, в любой момент деятельность агентства может быть заморожена и в ЕС, вопреки европейским ценностям", - заявила РИА Новости Фридрихсон.
Она считает важным доносить до европейского общества, что происходящее неприемлемо.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Денис Мацуев и Валерий Гергиев во время праздничного концерта в честь Дня славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад "отменяет" русскую культуру
 
РоссияВ миреЕвропаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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