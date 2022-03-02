https://ria.ru/20220302/rt-1776103425.html

Французский медиарегулятор приостановил вещание RT France

Французский медиарегулятор приостановил вещание RT France - РИА Новости, 02.03.2022

Французский медиарегулятор приостановил вещание RT France

Французский медиарегулятор Arcom после решения Евросоюза заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране. Ранее в среду ЕС запретил... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:11

2022-03-02T18:11

2022-03-02T18:33

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ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Французский медиарегулятор Arcom после решения Евросоюза заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране. Ранее в среду ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины."Совет Евросоюза принял новые экономические санкции против Российской Федерации, внеся изменения в постановление 833/2014 от 31 июля 2014 года. Эти меры призваны, в частности, приостановить трансляцию любыми способами контента RT и Sputnik во всех странах Евросоюза. Эти решения, которые, в частности, влекут за собой приостановку действия соглашения и распространения RT France, должны быть выполнены всеми операторами, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в коммюнике регулятора.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/rt-1775679689.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776025856.html

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Кирилл Волков

rt france, в мире, евросоюз, франция, санкции в отношении россии, россия