https://ria.ru/20220302/rozysk-1776064795.html

"Конкорд" будет ходатайствовать о международном розыске Любови Соболь

"Конкорд" будет ходатайствовать о международном розыске Любови Соболь - РИА Новости, 02.03.2022

"Конкорд" будет ходатайствовать о международном розыске Любови Соболь

Юристы компании "Конкорд" будут ходатайствовать о международном розыске Любови Соболь через Интерпол и добиваться ее экстрадиции в РФ, сообщается на странице... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:32

2022-03-02T15:32

2022-03-02T15:40

интерпол

россия

в мире

любовь соболь

литва

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Юристы компании "Конкорд" будут ходатайствовать о международном розыске Любови Соболь через Интерпол и добиваться ее экстрадиции в РФ, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании во "ВКонтакте".Отмечается, что 26 октября 2021 года по заявлению Пригожина было возбуждено уголовное дело против Любови Соболь по факту клеветы. Подчеркивается, что в связи с тем, что Соболь скрылась, 25 февраля она объявлена в розыск, а уголовное дело в отношении нее приостановлено."Юридическая служба компании "Конкорд" выражает надежду, что после задержания Соболь уголовное дело будет доведено до справедливого приговора по совокупности всех совершенных преступных деяний. Кроме того, учитывая, что Соболь, по информации СМИ, находится в Литве, мы будем ходатайствовать о подаче ее в международный розыск через Интерпол и добиваться ее экстрадиции на Родину", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220207/sobol-1771485693.html

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Екатерина Зайцева

интерпол, россия, в мире, любовь соболь, литва