https://ria.ru/20220302/rossiya-1776022357.html

Россию нельзя изолировать, заявил Лавров

Россию нельзя изолировать, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022

Россию нельзя изолировать, заявил Лавров

Россия располагает большим количеством друзей, ее нельзя изолировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:45

2022-03-02T12:45

2022-03-02T13:16

сергей лавров

россия

в мире

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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Россия располагает большим количеством друзей, ее нельзя изолировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."У России много друзей, и ее нельзя изолировать", - заявил глава МИД РФ телеканалу al-Jazeera.Западные страны объявили о новом витке раскручивающейся с 2014 года санкционной спирали в отношении России после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220302/izolyatsiya-1775959966.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, россия, в мире