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Россию нельзя изолировать, заявил Лавров
Россию нельзя изолировать, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Россию нельзя изолировать, заявил Лавров
Россия располагает большим количеством друзей, ее нельзя изолировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:45
2022-03-02T13:16
сергей лавров
россия
в мире
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Россия располагает большим количеством друзей, ее нельзя изолировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."У России много друзей, и ее нельзя изолировать", - заявил глава МИД РФ телеканалу al-Jazeera.Западные страны объявили о новом витке раскручивающейся с 2014 года санкционной спирали в отношении России после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины.
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сергей лавров, россия, в мире
12:45 02.03.2022 (обновлено: 13:16 02.03.2022)
 
Россию нельзя изолировать, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: у России много друзей, и ее нельзя изолировать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
КАИР, 2 мар - РИА Новости. Россия располагает большим количеством друзей, ее нельзя изолировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
России много друзей, и ее нельзя изолировать", - заявил глава МИД РФ телеканалу al-Jazeera.
Западные страны объявили о новом витке раскручивающейся с 2014 года санкционной спирали в отношении России после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 05:17
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Сергей ЛавровРоссияВ мире
 
 
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