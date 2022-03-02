https://ria.ru/20220302/rossiya-1776022357.html
Россию нельзя изолировать, заявил Лавров
Россию нельзя изолировать, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Россию нельзя изолировать, заявил Лавров
Россия располагает большим количеством друзей, ее нельзя изолировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:45
2022-03-02T12:45
2022-03-02T13:16
сергей лавров
россия
в мире
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Россия располагает большим количеством друзей, ее нельзя изолировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."У России много друзей, и ее нельзя изолировать", - заявил глава МИД РФ телеканалу al-Jazeera.Западные страны объявили о новом витке раскручивающейся с 2014 года санкционной спирали в отношении России после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220302/izolyatsiya-1775959966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, в мире
12:45 02.03.2022 (обновлено: 13:16 02.03.2022)
Россию нельзя изолировать, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: у России много друзей, и ее нельзя изолировать