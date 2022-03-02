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В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП
В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП - РИА Новости, 02.03.2022
В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП
Система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки хакеров на ЦУП и космическую группировку, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:16
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роскосмос
дмитрий рогозин
центр управления полетами
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки хакеров на ЦУП и космическую группировку, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Да, такие попытки были - пробиться в ЦУПы, но в автоматическом режиме наша система безопасности эти атаки поглотила и отбила", - сказал он.
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роскосмос, дмитрий рогозин, центр управления полетами
12:16 02.03.2022 (обновлено: 12:29 02.03.2022)
 
В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП

Рогозин заявил о предотвращении хакерской атаки на ЦУП и космическую группировку

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦентр управления полетами в Королеве
Центр управления полетами в Королеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Центр управления полетами в Королеве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки хакеров на ЦУП и космическую группировку, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Да, такие попытки были - пробиться в ЦУПы, но в автоматическом режиме наша система безопасности эти атаки поглотила и отбила", - сказал он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:20Медиавойны
Рогозин назвал попытки вывести из строя российские спутники casus belli
 
РоскосмосДмитрий РогозинЦентр управления полетами
 
 
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