https://ria.ru/20220302/roskosmos-1776013033.html

В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП

В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП - РИА Новости, 02.03.2022

В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП

Система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки хакеров на ЦУП и космическую группировку, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:16

2022-03-02T12:16

2022-03-02T12:29

роскосмос

дмитрий рогозин

центр управления полетами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571249374_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_6a947c768a0bb0b4a72d14e1d22988b4.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки хакеров на ЦУП и космическую группировку, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Да, такие попытки были - пробиться в ЦУПы, но в автоматическом режиме наша система безопасности эти атаки поглотила и отбила", - сказал он.

https://ria.ru/20220302/sputnik-1776014156.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

роскосмос, дмитрий рогозин, центр управления полетами