https://ria.ru/20220302/roskosmos-1776013033.html
В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП
В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП - РИА Новости, 02.03.2022
В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП
Система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки хакеров на ЦУП и космическую группировку, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:16
2022-03-02T12:16
2022-03-02T12:29
роскосмос
дмитрий рогозин
центр управления полетами
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки хакеров на ЦУП и космическую группировку, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Да, такие попытки были - пробиться в ЦУПы, но в автоматическом режиме наша система безопасности эти атаки поглотила и отбила", - сказал он.
https://ria.ru/20220302/sputnik-1776014156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роскосмос, дмитрий рогозин, центр управления полетами
12:16 02.03.2022 (обновлено: 12:29 02.03.2022)
В "Роскосмосе" предотвратили хакерскую атаку на ЦУП
Рогозин заявил о предотвращении хакерской атаки на ЦУП и космическую группировку