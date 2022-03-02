https://ria.ru/20220302/rogozin-1776141241.html

"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США

"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США - РИА Новости, 02.03.2022

"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ответит на американские санкции против предприятий оборонного сектора и добывающей отрасли. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:40

2022-03-02T21:40

2022-03-02T21:40

экономика

россия

сша

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ответит на американские санкции против предприятий оборонного сектора и добывающей отрасли.Ранее Белый дом заявил, что США вводят полные блокирующие санкции в отношении российских предприятий оборонного сектора и меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа."Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, россия, сша, дмитрий рогозин, роскосмос