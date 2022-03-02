https://ria.ru/20220302/rogozin-1776141241.html
"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США
"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США - РИА Новости, 02.03.2022
"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ответит на американские санкции против предприятий оборонного сектора и добывающей отрасли. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:40
2022-03-02T21:40
2022-03-02T21:40
экономика
россия
сша
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ответит на американские санкции против предприятий оборонного сектора и добывающей отрасли.Ранее Белый дом заявил, что США вводят полные блокирующие санкции в отношении российских предприятий оборонного сектора и меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа."Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, дмитрий рогозин, роскосмос
"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США
Рогозин: Россия ответит на санкции США против оборонного сектора и добывающей отрасли