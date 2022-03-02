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"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США
"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США - РИА Новости, 02.03.2022
"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ответит на американские санкции против предприятий оборонного сектора и добывающей отрасли. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:40
2022-03-02T21:40
экономика
россия
сша
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ответит на американские санкции против предприятий оборонного сектора и добывающей отрасли.Ранее Белый дом заявил, что США вводят полные блокирующие санкции в отношении российских предприятий оборонного сектора и меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа."Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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экономика, россия, сша, дмитрий рогозин, роскосмос
21:40 02.03.2022
 
"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США

Рогозин: Россия ответит на санкции США против оборонного сектора и добывающей отрасли

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ответит на американские санкции против предприятий оборонного сектора и добывающей отрасли.
Ранее Белый дом заявил, что США вводят полные блокирующие санкции в отношении российских предприятий оборонного сектора и меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.
"Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
 
ЭкономикаРоссияСШАДмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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