https://ria.ru/20220302/rogozin-1776076943.html
Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине
Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин, в поддержку спецоперации России на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:23
2022-03-02T16:23
2022-03-02T16:27
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин, в поддержку спецоперации России на Украине.Буква Z в соцсетях стала неофициальным символом поддержки спецоперации, так как "Z" - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в операции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/donbass-1775807178.html
https://ria.ru/20220302/kuzbass-1776003834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина
16:23 02.03.2022 (обновлено: 16:27 02.03.2022)
Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине
Глава "Роскосмоса" Рогозин назвал Telegram-канал "Рогоzин" в поддержку операции России