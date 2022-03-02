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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/rogozin-1776076943.html
Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине
Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин, в поддержку спецоперации России на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:23
2022-03-02T16:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин, в поддержку спецоперации России на Украине.Буква Z в соцсетях стала неофициальным символом поддержки спецоперации, так как "Z" - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в операции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина
16:23 02.03.2022 (обновлено: 16:27 02.03.2022)
 
Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине

Глава "Роскосмоса" Рогозин назвал Telegram-канал "Рогоzин" в поддержку операции России

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин, в поддержку спецоперации России на Украине.
Буква Z в соцсетях стала неофициальным символом поддержки спецоперации, так как "Z" - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в операции.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
2 марта, 11:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Название Кузбасса будут писать через Z в поддержку спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРоскосмосДмитрий РогозинПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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