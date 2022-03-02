https://ria.ru/20220302/rogozin-1776076943.html

Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине

Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин, в поддержку спецоперации России на Украине. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:23

2022-03-02T16:23

2022-03-02T16:27

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин, в поддержку спецоперации России на Украине.Буква Z в соцсетях стала неофициальным символом поддержки спецоперации, так как "Z" - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в операции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/donbass-1775807178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина