Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/rfpi-1776052442.html
ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ
ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ - РИА Новости, 02.03.2022
ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ
Евросоюз вводит запрет на участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:46
2022-03-02T15:35
экономика
санкции в отношении россии
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз вводит запрет на участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено инвестировать, участвовать или каким-либо иным образом вносить вклад в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - говорится в документе.Участие может быть разрешено по договорам, заключенным ранее 2 марта.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775654956.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
14:46 02.03.2022 (обновлено: 15:35 02.03.2022)
 
ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ

Евросоюз запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип Евросоюза
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз вводит запрет на участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено инвестировать, участвовать или каким-либо иным образом вносить вклад в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - говорится в документе.
Участие может быть разрешено по договорам, заключенным ранее 2 марта.
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт
28 февраля, 19:21
Западные фармгиганты пролоббировали санкции против РФПИ, считают в фонде
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала