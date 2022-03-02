https://ria.ru/20220302/rfpi-1776052442.html
ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ
ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ - РИА Новости, 02.03.2022
ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ
Евросоюз вводит запрет на участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:46
2022-03-02T14:46
2022-03-02T15:35
экономика
санкции в отношении россии
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз вводит запрет на участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено инвестировать, участвовать или каким-либо иным образом вносить вклад в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - говорится в документе.Участие может быть разрешено по договорам, заключенным ранее 2 марта.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775654956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
14:46 02.03.2022 (обновлено: 15:35 02.03.2022)
ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ
Евросоюз запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ