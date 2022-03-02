https://ria.ru/20220302/rfpi-1776052442.html

ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ

ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ - РИА Новости, 02.03.2022

ЕС запретил участвовать в проектах, имеющих финансирование от РФПИ

Евросоюз вводит запрет на участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:46

2022-03-02T14:46

2022-03-02T15:35

экономика

санкции в отношении россии

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз вводит запрет на участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено инвестировать, участвовать или каким-либо иным образом вносить вклад в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - говорится в документе.Участие может быть разрешено по договорам, заключенным ранее 2 марта.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775654956.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкции в отношении россии, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз